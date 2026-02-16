Galuščenko optužen da je krio milione u inostranstvu

Ukrajinska antikorupcijska policija optužila je bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka da je pomagao u pranju novca stečenog mitom i skrivanju miliona u inostranstvu, dan nakon što je priveden pri pokušaju da napusti zemlju.

Otkrivajući optužbe protiv Galuščenka, ukrajinska agencija za borbu protiv korupcije NABU saopštila je da sarađuje sa 15 stranih agencija i subjekata kako bi proširila svoju istragu.

Galuščenko, koji je bio ministar energetike od 2021. do 2025. godine, a zatim kratko ministar pravde dok nije podnio ostavku zbog skandala prošle godine, jedan je od najviših zvaničnika pritvorenih u ovom slučaju, koji se fokusira na navodnu šemu korupcije, primanja mita, od 100 miliona dolara u državnoj nuklearnoj kompaniji.

Galuščenko je negirao krivicu.

NABU je saopštio da je više od sedam miliona dolara prebačeno na strane račune na kojima su Galuščenkova supruga i četvoro djece bili navedeni kao korisnici, nakon što su saučesnici u složenoj ofšor šemi oprali novac.

Dio tog novca je potrošen na obrazovanje djece u elitnim školama u Švajcarskoj, a dio je stavljen u "depozit, od kog je porodica dobijala dodatni prihod i trošila ga na sopstvene potrebe".

NABU je ranije objavio da je Galuščenko pritvoren prilikom prelaska granice, bez preciziranja gdje se hapšenje dogodilo.

Tužioci kažu da je cilj šeme bio da se iznudi mito od izvođača radova nuklearne kompanije "Energoatom" kako bi završili infrastrukturne projekte, uključujući objekte za zaštitu energetskih postrojenja od ruskih vazdušnih napada.

Ranije su rekli da je zavjeru organizovao bivši saradanik Zelenskog Timur Mindič, koji je pobjegao u Izrael u novembru, prije nego što je mogao biti uhapšen. Mindič je osnovao TV studio koji stoji iza hit sitkoma koji je Zelenskom donio slavu kao glumcu prije nego što je ušao u politiku. On je negirao bilo kakvu krivično djelo.

Direktor NABU-a Semen Krivonos rekao je Rojtersu ranije ovog mjeseca da su njegovi detektivi fokusirani na vođenje slučaja uprkos njegovoj složenosti, kako bi dokazali da može da donese rezultate.

"To je naš glavni cilj u ovom slučaju. Ne pretjerana reklama, ne glasne izjave - već pravi rezultat", istakao je on.

Politički analitičar iz Kijeva Vladimir Fesenko rekao je da je ovaj cijeli slučaj korupcije kao mina sa odloženim fitiljem: i dalje može eksplodirati - samo kasnije, i nakon što se borbe završe.