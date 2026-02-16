Fico: Postoje zemlje koje ne govore istinu o Ukrajini

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da su neke zemlje EU, među kojima i Slovačka, imaju problem u vezi sa pristupanjem Ukrajine Uniji i da su zemlje poput Srbije, Crne Gore i Albanije mnogo bolje pripremljene za članstvo.

"Postoje zemlje koje ne govore istinu o Ukrajini, a postoje i zemlje koje govore istinu o Ukrajini. Mađarska je dugo bila fer prema Ukrajini kada je govorila da se neće složiti sa članstvom Ukrajine u EU, a Slovačka bi rekla da Ukrajina može da se pridruži EU pod pretpostavkom da će ispuniti sve potrebne kriterijume. Ne možemo sada lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju. Te zemlje su 100 puta bolje pripremljene za pristupanje od Ukrajine", istakao je Fico na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, prenosi RT Balkan.

On je dodao da je Slovačka suočena sa značajnim izazovima u pogledu energetske zavisnosti, posebno u kontekstu odluke Ukrajine da obustavi tranzit ruskog gasa prema Zapadu.

Fico je istakao da je Ukrajina odlučila da zaustavi tranzit ruskog gasa prema Zapadu, što je dovelo do gubitka prihoda za Slovačku, koja je ranije zarađivala 500 miliona evra godišnje kroz tranzitne takse.

"Iako smo izgubili prihode, nismo preduzeli represivne mjere. Pružili smo Ukrajini humanitarnu pomoć, snabdijevamo ih strujom i gasom, iako to nije lako", rekao je Fico.

On je naglasio da će od 2027. godine, kada na snagu stupi zabrana tranzita ruskog gasa prema EU, Slovačka i druge zemlje biti pogođene dodatnim problemima u snabdijevanju energentima.

"Naftne isporuke iz Ukrajine prema Slovačkoj i Mađarskoj postale su instrument političkog pritiska, a mi smatramo da je to neprihvatljivo", rekao je Fico, podsjećajući da je naftna infrastruktura u vlasništvu mađarske kompanije MOL, koja snabdijeva Slovnaft rafineriju u Bratislavi, prenosi Tanjug.

Američki državni sekretar Marko Rubio je ukazao na značaj nastavka podrške Ukrajini.

"Sjedinjene Američke Države podržavaju Ukrajinu u njenoj borbi, ali i njene ambicije da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u. Ta podrška nije samo politička, ona je strateška", rekao je Rubio, dodajući da se mora nastaviti sa diplomatijom i mirovnim naporima kako bi se stabilizovala situacija u Ukrajini.

Fico i Rubio su se saglasili da je stabilnost u regionu ključna, i da će saradnja između Slovačke i SAD nastaviti da se produbljuje na svim poljima, uključujući energetsku bezbjednost, političku stabilnost i podršku evropskim integracijama.

Rubio je istakao važnost međusobne saradnje, naglasivši da je Sjedinjene Američke Države i dalje posvećene jačanju NATO saveza i energetskoj saradnje i pozdravio napore Slovačke u vezi sa nuklearnim projektima i vojnom saradnjom, uključujući nabavku F-16 borbenih aviona.