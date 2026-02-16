Viktorija rodila trojke, a onda je ubijena: Djeca plakala po ulici, komšije u šoku

Viktorija H. (39), majka troje djece, pronađena je mrtva u svom domu u Njemačkoj, a za ubistvo se sumnjiči njen suprug Tomas H. (45).

Zločin se dogodio 12. februara i šokirao čitavu zajednicu. Naime, činilo se da porodica živi idilično. Preslatke trojke (7), predivna kuća od bijelih cigala, a na društvenim mrežama fotografije pune ljubavi.

Viktorija je na svojim profilima pisala da je njen i Tomasov brak imao uspone i padove, ali da par sve savladava. Ta sreća je sada uništena. Viktorija je mrtva, a njen muž je u pritvoru zbog sumnje da je upravo on počinio ubistvo.

Tijelo pronađeno u šupi na imanju

Šta se tačno dogodilo prošlog četvrtka na imanju para u Donjoj Saksoniji, u Valenhorstu, moraće sada da razjasni istraga odeljenja za ubistva. Prema tužiocu, ubistvo se dogodilo između 6 i 6.30 časova. Nakon toga, Viktorija H. je ležala mrtva na podu šupe iza kuće, a tijelo je imalo teške povrede.

"Vjerovatno je bila mrtva odmah!", rekao je viši tužilac Alekander Retemejer za Bild.

Djeca uplakana istrčala na ulicu

Nakon zločina, Tomas H. je navodno napustio imanje i odvezao se automobilom sa jednim od sinova. Ubrzo potom, druga deca - sin i kćerka - istrčala su uplakana na ulicu.

"Plakali su, tražili majku i rekli da nikoga nema", kaže tužilac.

Jedan muškarac koji je trčao ulicom primetio je scenu i pozvonio kod komšije. Komšija je prvo pozvao hitnu pomoć, a zatim alarmirao Tomasa H.

"Otac se odmah vratio, ali nije prvo ušao u kuću, već direktno u šupu, tamo gdje je ranije bila presa za peglanje. To je bilo upadljivo", kaže jedan od istražitelja za BILD. Spasioci su stigli ubrzo potom.

Ljekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt majke. Samo nekoliko sati nakon zločina, sudija je izdao nalog za hapšenje Viktorijinog supruga. Tužilac sumnja na femicid, ali ne želi da otkriva motiv: "To još nije jasno."

Trojke su upravo proslavile rođendan

Par je bio zajedno dvanaest godina, od čega deset godina u braku. Viktorija H. je ranije radila u supermarketu. Tomas H. je, kako je rekao, bio zaposlen u obezbjeđenju.

Posljednjih nekoliko godina radi kao službenik u poreskoj upravi. U mirnom, dobrostojećem naselju sa kućama, porodica je bila poznata kao živahna.

"Djeca su često igrala na ulici", kaže komšija.

Trojke su prije nekoliko dana proslavile sedmi rođendan. Da li se nešto loše događalo iza zatvorenih vrata u porodici, niko ne zna.

Mališani su nakon ubistva majke i hapšenja oca smeštene kod rođaka, prenosi Telegraf.

Istraga je i dalje u toku.