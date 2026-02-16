Logo
Large banner

Tramvaj smrti prošle godine isključen čak 50 puta iz saobraćaja

Izvor:

Agencije

16.02.2026

10:42

Komentari:

0
tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Elmin Plećan, advokat GRAS-ovog vozača tramvaja Adnana Kasapovića, istakao je ono na šta su mu ukazali vozači tramvaja ovog preduzeća poslije prošlosedmične teške saobraćajne nesreće.

Tvrdi da su mu dali evidenciju koja se odnosi na tramvaj na liniji 1 Željeznička stanica Baščaršija, a koji je 12. februara iskliznuo iz šina na raskrsnici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Тренер вријеђао одбојкашице

Ostali sportovi

Trener Partizana sramno vrijeđao mlade odbojkašice

"To je informacija od vozača koji su mi dali evidenciju za to vozilo. Pokazali su mi da je taj tramvaj prošle godine 50 puta isključen iz vožnje. Vidio sam tu evidenciju i ona postoji u GRAS. To preduzeće mora imati svaku evidenciju za svako vozilo, što se odnosi i na to kada se pušta u saobraćaj, kada se povlači iz saobraćaja, kada su vanredna isključenja", naglasio je.

Na pitanje Klix da li je informisan o tome da li je (ne)uobičajeno da se takva vrsta vozila toliko često isključuje iz saobraćaja rekao je:

"Rekli su mi ono što otprilike i znam, a to je da je riječ o toliko starom vozilu i da se događaju tzv. zalijepljene vožnje. Uobičajeno je da se oni pri ‘zalijepljenoj vožnji’ ugase i ponovo vraćaju u vožnju. Ne znam na koji način vrše popravke".

Најновија вијест

Hronika

Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo

Adnan Kasapović je upravljao tramvajem koji je iskliznuo iz šina, te tom prilikom usmrtio 23-godišnjeg studenta Erdoana Morankića iz Brčkog te povrijedio četiri osobe.

Među povrijeđenima je 17-godišnja Ela Jovanović koja je teško povrijeđena. Kasapović je trenutno jedini osumnjičeni i juče je pušten iz pritvora.

Podijeli:

Tag :

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Експлозија у Бањалуци, пронађено тијело

Hronika

Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo

2 h

0
Расим Достовић

Hronika

Priveden direktor RMU ''Banovići''

3 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Poznato stanje djevojke povrijeđene u tramvajskoj nesreći

3 h

0
Огласило се Тужилаштво о трамвајској несрећи у Сарајеву

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o tramvajskoj nesreći u Sarajevu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner