Tramvaj smrti prošle godine isključen čak 50 puta iz saobraćaja

Elmin Plećan, advokat GRAS-ovog vozača tramvaja Adnana Kasapovića, istakao je ono na šta su mu ukazali vozači tramvaja ovog preduzeća poslije prošlosedmične teške saobraćajne nesreće.

Tvrdi da su mu dali evidenciju koja se odnosi na tramvaj na liniji 1 Željeznička stanica Baščaršija, a koji je 12. februara iskliznuo iz šina na raskrsnici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Ostali sportovi Trener Partizana sramno vrijeđao mlade odbojkašice

"To je informacija od vozača koji su mi dali evidenciju za to vozilo. Pokazali su mi da je taj tramvaj prošle godine 50 puta isključen iz vožnje. Vidio sam tu evidenciju i ona postoji u GRAS. To preduzeće mora imati svaku evidenciju za svako vozilo, što se odnosi i na to kada se pušta u saobraćaj, kada se povlači iz saobraćaja, kada su vanredna isključenja", naglasio je.

Na pitanje Klix da li je informisan o tome da li je (ne)uobičajeno da se takva vrsta vozila toliko često isključuje iz saobraćaja rekao je:

"Rekli su mi ono što otprilike i znam, a to je da je riječ o toliko starom vozilu i da se događaju tzv. zalijepljene vožnje. Uobičajeno je da se oni pri ‘zalijepljenoj vožnji’ ugase i ponovo vraćaju u vožnju. Ne znam na koji način vrše popravke".

Hronika Eksplozija u Banjaluci, pronađeno tijelo

Adnan Kasapović je upravljao tramvajem koji je iskliznuo iz šina, te tom prilikom usmrtio 23-godišnjeg studenta Erdoana Morankića iz Brčkog te povrijedio četiri osobe.

Među povrijeđenima je 17-godišnja Ela Jovanović koja je teško povrijeđena. Kasapović je trenutno jedini osumnjičeni i juče je pušten iz pritvora.