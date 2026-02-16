Logo
Dala 460 evra za punije usne, dobila pakao: Stanje mi se pogoršavalo

Superžena

16.02.2026

11:53

Megan Dejvis podijelila je neprijatno iskustvo koje je imala nakon jednog estetskog zahvata zbog kog je kasnije imala i nepodnošljive bolove.

Megan Dejvis je riješila da podeli svoju priču na TikToku nakon što je platila 460 evra za tretman "lip blaš" koji naglašava prirodnu boju i oblik usana. Ipak, kod nje nije ispalo onako kako je očekivala.

Nakon zahvata ona je dobila usne koje su nekoliko puta veće od njenih prirodnih i pojavile su joj se rane od herpesa.

"Samo sam htjela da dodam malo boje i oblika mojim usnama jer su bile prirodno blijede. Prvo su mi radili test osetljivosti i tada je bilo sve u redu", započela je Megan u snimku.

Iako je osjećala sve vreme blago trnjenje, kozmetičarka ju je ubjeđivala kako je to sve normalno, a otečenost će proći.

"Sljedećeg dana kad sam se probudila, usne su mi bile kao zadnjica pavijana, bile su četiri puta veće i u ranicama. Stanje je nastavilo da mi se pogoršava, a iz rana mi je izlazio žuti iscedak. Nisam mogla ni da jedem ni da pijem, a bolovi su postali nepodnošljivi", rekla je ona.

Megan nije željela da čeka previše i odmah je otišla u ambulantu gdje su joj rekli da je ima virus herpes simpleks, za koji nije ni znala, a sam tretman je "pogurao" jaku reakciju i herpes je izbio svuda po usnama.

Oporavak je trajao oko dve nedelje, a Megan je dobila svoj novac nazad, iako je tvrdila kako je iz salona niko nije upozorio na tu mogućnost kada se radi "lip blaš", piše Superžena.

usne

plastična hirurgija

Komentari (0)
