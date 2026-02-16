Dala 460 evra za punije usne, dobila pakao: Stanje mi se pogoršavalo

Megan Dejvis podijelila je neprijatno iskustvo koje je imala nakon jednog estetskog zahvata zbog kog je kasnije imala i nepodnošljive bolove.

Megan Dejvis je riješila da podeli svoju priču na TikToku nakon što je platila 460 evra za tretman "lip blaš" koji naglašava prirodnu boju i oblik usana. Ipak, kod nje nije ispalo onako kako je očekivala.

Nakon zahvata ona je dobila usne koje su nekoliko puta veće od njenih prirodnih i pojavile su joj se rane od herpesa.

"Samo sam htjela da dodam malo boje i oblika mojim usnama jer su bile prirodno blijede. Prvo su mi radili test osetljivosti i tada je bilo sve u redu", započela je Megan u snimku.

Srbija Ljubica i Đorđe kupili kuću za 2.000 evra

Iako je osjećala sve vreme blago trnjenje, kozmetičarka ju je ubjeđivala kako je to sve normalno, a otečenost će proći.

"Sljedećeg dana kad sam se probudila, usne su mi bile kao zadnjica pavijana, bile su četiri puta veće i u ranicama. Stanje je nastavilo da mi se pogoršava, a iz rana mi je izlazio žuti iscedak. Nisam mogla ni da jedem ni da pijem, a bolovi su postali nepodnošljivi", rekla je ona.

Megan nije željela da čeka previše i odmah je otišla u ambulantu gdje su joj rekli da je ima virus herpes simpleks, za koji nije ni znala, a sam tretman je "pogurao" jaku reakciju i herpes je izbio svuda po usnama.

Oporavak je trajao oko dve nedelje, a Megan je dobila svoj novac nazad, iako je tvrdila kako je iz salona niko nije upozorio na tu mogućnost kada se radi "lip blaš", piše Superžena.