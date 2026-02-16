Zašto je dječak (2) dobio srce koje je bilo oštećeno?

Istraga slučaja oštećenog srca implantiranog dječaku starom 2 godine i 3 mjeseca u bolnici Monaldi u Napulju sada se fokusira na kontejner koji je korišćen za transport oštećenog organa, prenosi danas Rai njuz.

Kako se navodi, očigledno nije korišćen kontejner koji ima mogućnost da prati temperaturu organa koji se prenosi.

Oštećeno srce je stoga bilo transportovano u čvrstom plastičnom kontejneru, a ne u posebnoj tehnološkoj kutiji.

Ova informacija se pojavila nakon što su sporni kontejner posljednjih dana zaplenili karabinjeri u Napulju.

Prema početnoj hipotezi koju ispituju istražitelji, organ je oštećen zbog pretjerano niske temperature, nastale upotrebom suvog leda, koji može da dostigne temperaturu i do -80 stepeni Celzijusa, umjesto tradicionalnog leda.

Kako se navodi, ovako niska temperatura može da spali dio vlakana srčanog mišića, čineći ga neupotrebljivim.

Povodom slučaja oglasio se i italijanski ministar zdravlja, Oracio Skilači.

"Čim sam čuo vijest, naredio sam da se pošalju inspektori jer su provere bezbjednosti pacijenata jedan od prioritetnih zadataka ministarstva. Suočeni smo sa posebno ozbiljnim slučajem i i mi dajemo svoj doprinos da provjerimo šta se dogodilo", rekao je Skilači u intervjuu za list Republika.

On je dodao da je ono što se dogodilo neprihvatljivo i da se čeka na utvrđivanje odgovornosti.

U međuvremenu, prvih šest osoba je pod istragom zbog transplantacije oštećenog srca, dok je dijete koje je prošlo neuspjelu operaciju transplantacije skoro 60 dana na aparatima za održavanje života, čekajući još jedno hitno presađivanje i sada je na ivici medicinski indukovane kome, navodi TV Rai.

U Italiji su pokrenute tri istrage kako bi se razjasnilo zašto srce donirano dvogodišnjem dečaku u bolnici Monaldi u Napulju nije moglo da bude transplantirano, prenosi lokalni portal NapoliToday.

Prema informacijama tužilaštva u Napulju, organ je dopremljen u oštećenom stanju, a dječak je trenutno priključen na aparat za održavanje života, čekajući novog odgovarajućeg donora.

Advokat porodice, Frančesko Petruci, navodi da je roditeljima rečeno da je srce ugrađeno, što je jedan od aspekata koji se istražuje.

Na sudskom planu, istrage se vode u tri pravca - u Napulju, u Bolcanu gdje je eksplantovano srce donora, a vodi se i interna administrativna istraga bolnice Monaldi, koja je privremeno obustavila dječje transplantacije srca.

Tehničke i sudske istrage će utvrditi eventualnu odgovornost.

Bolnica Monaldi je u posljednjih nekoliko godina postizala zapažene rezultate u presađivanju srca kod djece, uz povećanje broja operacija i smanjenje mortaliteta, ali je ovaj incident zaustavio transplantacioni program.

Prioritet ostaje pronalaženje novog srca za dvogodišnjeg dječaka, prenosi Telegraf.