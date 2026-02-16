Pronađena djevojčica (14) koja je nestala u nedjelju: Vraćena majci

Izvor:
Kurir
16.02.2026
11:03
Nestala djevojčica A. I. (14) iz Požarevca, koja je nestala u nedjelju, pronađena je u Beogradu.
Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za djetetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.
Ona je vraćena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.
Majka djevojčice, koja je putem medija poslala javni apel u cilju što bržeg pronalaska djeteta, zahvalila se svima na pomoći i informacijama koje je dobila.
Kako majka tvrdi, dijete je bez vidljivih povreda i tragova nasilja.
