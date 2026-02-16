Logo
Pronađena djevojčica (14) koja je nestala u nedjelju: Vraćena majci

Izvor:

Kurir

16.02.2026

11:03

Komentari:

0
Нестала Анђела Илић
Foto: Društvene mreže

Nestala djevojčica A. I. (14) iz Požarevca, koja je nestala u nedjelju, pronađena je u Beogradu.

Naime, policija je, nakon što je majka prijavila nestanak, pokrenula potragu za djetetom, a pronađena je u beogradskom naselju Batajnica.

orao

Svijet

Orao Feliks se vraća kući

Ona je vraćena u porodičnu kuću kod majke, nakon čega će policija obaviti razgovor sa njom, kao i centar za socijalni rad.

Majka djevojčice, koja je putem medija poslala javni apel u cilju što bržeg pronalaska djeteta, zahvalila se svima na pomoći i informacijama koje je dobila.

Дервента, несрећа

Hronika

Detalji teškog sudara u Srpskoj

Kako majka tvrdi, dijete je bez vidljivih povreda i tragova nasilja.

