Dragan prodaje dvije kuće i plac za svega 15.000 evra

U ponudi je plac od 23 ara smješten iznad Kosjerića, u dijelu poznatom kao Tometino polje, na nadmorskoj visini od 600 metara.

Na placu postoji struja, a voda je obezbijeđena preko bunara, što ga čini spremnim za izgradnju vikendice ili adaptaciju postojećih objekata.

Na samom placu nalaze se tri legalizovana objekta, dok je jedan manji objekat – mala šupa ili ostava – još u procesu legalizacije.

Kuće zahtijevaju kompletno renoviranje, ali pružaju mogućnost za stvaranje idealnog odmorišta u prirodi.

Do placa vodi makadamski put, a posjed posjeduje svoj zaseban ulaz.

Cijena iznosi 15.000 evra, uz mogućnost korekcije za ozbiljne kupce, prenosi "Espreso".

Ovaj plac je odlična prilika za one koji traže vikendicu daleko od gradske gužve, sa osnovnom infrastrukturom i tri postojeća objekta koja mogu da se adaptiraju po želji.