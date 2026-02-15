Dragan prodaje dvije kuće i plac za svega 15.000 evra

Izvor:
ATV
15.02.2026
17:49
Komentari:1
U ponudi je plac od 23 ara smješten iznad Kosjerića, u dijelu poznatom kao Tometino polje, na nadmorskoj visini od 600 metara.
Na placu postoji struja, a voda je obezbijeđena preko bunara, što ga čini spremnim za izgradnju vikendice ili adaptaciju postojećih objekata.
Srbija
Burdž Kalifa u bojama srpske zastave
Na samom placu nalaze se tri legalizovana objekta, dok je jedan manji objekat – mala šupa ili ostava – još u procesu legalizacije.
Kuće zahtijevaju kompletno renoviranje, ali pružaju mogućnost za stvaranje idealnog odmorišta u prirodi.
Do placa vodi makadamski put, a posjed posjeduje svoj zaseban ulaz.
Cijena iznosi 15.000 evra, uz mogućnost korekcije za ozbiljne kupce, prenosi "Espreso".
Ostali sportovi
Tuga u svijetu sporta: Preminuo Goran Sukno
Ovaj plac je odlična prilika za one koji traže vikendicu daleko od gradske gužve, sa osnovnom infrastrukturom i tri postojeća objekta koja mogu da se adaptiraju po želji.
Najnovije
Najčitanije
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Trenutno na programu