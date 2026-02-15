Logo
Burdž Kalifa u bojama srpske zastave

Izvor:

ATV

15.02.2026

17:37

Бурџ Калифа у бојама српске заставе
Foto: Screenshot

Najviša zgrada na svijetu - Burdž Kalifa u Dubaiju osvijetljena je večeras bojama zastave Srbije povodom Sretenja - Dan državnosti.

"Hvala, dragi prijatelji!", napisao je tim povodom na "Instagram" profilu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Srbija danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv Osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora 2024. godine.

Tag :

Dan državnosti - Sretenje

