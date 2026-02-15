Burdž Kalifa u bojama srpske zastave

"Hvala, dragi prijatelji!", napisao je tim povodom na "Instagram" profilu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Srbija danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv Osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora 2024. godine.