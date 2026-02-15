Aleksandra Prijović prevarena: ''Bilo je bolno''

Perućica je ispričao za domaće medije, kako je veza pukla, te da je pjevačicu varao.

Ljuba Perućica kaže da je rastanak sa Aleksandrom Prijović bio bolan.

"Dvije godine smo bili zajedno. Voljeli smo se. Ohladio sam se na kraju, zato smo se i rastali. Duže vrijeme to nije funkcionisalo, nije više to bilo to. Jedan dan sam rekao da ću da idem iz stana jer nema smisla. Vagao sam dugo kako to da uradim i pričao sam sa roditeljima. Tata mi je rekao da kada se jednom spakujem i odem, onda nema vraćanja", govorio je pjevač za "Hajp" TV i dodao:

"Kada sam odlazio, bilo je potresno. Nije mi ni malo bilo lako. Proveli smo dosta vremena zajedno, svašta prošli... Molila me je da ne idem, nakon mog odlaska smo ponovo pričali, pokušavao sam da je primirim. Nije više bilo prijatno, želio sam da se odvojim. Ali, gledao sam da je ne povrijedim, prosto nikada nisam takav čovjek. U nekim momentima ne možeš da ideš protiv sebe. Rastali smo se, bilo je bolno, možda više po nju nego po mene...".

"Prevario sam Aleksandru"

Godinama se spekulisalo da je Ljuba prevario Aleksandru, te je pjevač otkrio istinu.

"Istina je da sam je prevario, ali to je glupa tema. Ljudi to sve uzimaju zdravo za gotovo i ružno to gledaju. Ne opravdavam sebe, ali šta momci sa 24 godine rade. Mi smo bili par kao svaki drugi i ne znam zašto se pravila tolika buka oko toga. Bili smo baš mladi. Muško si, mlad, lud, sve mi je bilo na dohvat ruke... Zato sam i otišao jer sam shvatio da to neće ići. Nisam joj rekao da sam je prevario jer nisam htio još više da je povrijedim. Nisam lagao, to je bilo prećutno, nikada me to nije pitala. Neću ja da slažem, da prećutim da, ali da lažem - ne. Uglavnom lažni moralisti najviše komentarišu. Ja sam nakon raskida stvarno ludovao, svega je bilo. Mislim da to svaki muškarac koji je mlad treba sebi da priušti. Svako treba da prođe taj dio života", pričao je Perućica za "Hajp" TV.

"Neka svako prizna svoj grijeh"

Sa druge strane, on kaže da ne zna da li je Aleksandra njega varala.

"Ja to ne znam. Ne mogu da kažem da sam vidio ili da sam siguran. Ona to zna i mora da prizna ako ima šta uopšte, ja nikada nikoga ne bih ofirao. Ja sam svoj grijeh priznao, neka prizna i ona svoj. Čak i da znam nikada ne bih govorio o tome, najiskrenije. Za sebe mogu da kažem, za druge ne. Meni niko nikada nije to rekao, a i da mi je rekao ne bih vjerovao dok to ne vidim svojim očima. Glupa je tema, to je bilo baš davno. Bili smo mladi, ona danas ima srećnu porodicu, djecu kao i ja sa druge strane i bezveze je pričati o tome uopšte", zaključio je pevač.