Jovana Jeremić tužila pjevačicu: Razlog je urnebesan

Alo

15.02.2026

18:11

Foto: Youtube/ screenshot

Jovana Jeremić je nedavno tužila Vesnu Rivas nakon što je pjevačica tvrdila da nosi lažni "roleks" sat.

Naime, voditeljka se nedavno pohvalila da je od najbolje prijateljice dobila na poklon sat marke "roleks", ali Vesna Rivas tvrdi da je riječ o fejk komadu.

трамвај Сарајево

BiH

Oglasio se ministar saobraćaja KS: Htio sam podnijeti ostavku čim se desila nesreća, ali...

"Džovana, Džej Džej, mali manki (engl. majmun)... Toliki prezir prema jednoj osobi nisam vidjela, a 30 godina sam na javnoj sceni. Čitam komentare ispod njenih smiješnih klipova i bisera. U nekim momentima se trudi da karikira i da odglumi, ali su ti komentari postali antireklama", istakla je Vesna prvo.

"Sada to iskače iz onoga da je svaka reklama dobra reklama. Ona to više ne može da kontroliše. Mogla je dok nije uletjela u ego-balon. Neki ljudi izgube osjećaj za stvarnost, ne hodaju zemljom, ne raduju se sitnicama. Ona priča kako joj je drugarica poklonila roleks, a riječ je zapravo o roleksu od 50 do 80 dolara", tvrdi Rivasova za "Hajp".

Jovana podnijela dvije tužbe protiv pjevačice

Jovana Jeremić je tada odlučila da tuži pjevačicu.

natasa bekvalac

Scena

Nataša Bekvalac zakopčana do grla, ali izazovnija nego ikad

Ona se oglasila i otkrila da je podnijela još dvije tužbe protiv Vesne Rivas.

"Vesni Rivas želim svu sreću i da nađe svoj mir. Neću se javno oglašavati povodom njenog imena i prezimena, a danas je dobila dvije tužbe, pored prethodne dvije, na sudu će dokazati svoje tvrdnje ako smatra da je u pravu", rekla je tada za "Blic" Jovana Jeremić.

Jovana Jeremić

Vesna Rivas

