Una Čolić se oglasila po prvi put nakon bombaškog napada

Izvor:

Informer

15.02.2026

14:30

Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада
Foto: Printscreen/Instagram/unacolic

Una Čolić, starija kćerka pevača Zdravka Čolića prvi put nakon bombaškog napada na porodičnu kuću, oglasila se na mrežama i pokazala kako provodi dane.

Prava drama odigrala se pre 3. februara kada je na porodičnu kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Ovaj nemili događaj digao je sve na noge, a pevačeva porodica je na sreću prošla bez ikakvih problema i posljedica.

Od ovog nemilog događaja pjevačeve kćerke se nisu oglašavale sve do danas, kada se starija kćerka Una oglasila fotografijama putem Instagrama.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Srbija

Medvjedica Dunja izašla da prošeta: Da li je to kraj zime?

Ona je pokazala kako je provela Dan zaljubljenih uz ručak sa prijateljicom, dok se kasnije pohvalila buketom koji je dobila od svog partnera koji je tretira kao kraljicu.

Čolićeva nasljednica je zatim podijelila fotografiju iz jednog frizerskog salona, jer je odlučila da unese malo promjene u svom izgledu, prenosi Informer.

Tagovi :

Una Čolić

Zdravko Čolić

Bomba na kuću Zdravka Čolića

