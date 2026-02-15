Una Čolić se oglasila po prvi put nakon bombaškog napada

Una Čolić, starija kćerka pevača Zdravka Čolića prvi put nakon bombaškog napada na porodičnu kuću, oglasila se na mrežama i pokazala kako provodi dane.

Prava drama odigrala se pre 3. februara kada je na porodičnu kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Ovaj nemili događaj digao je sve na noge, a pevačeva porodica je na sreću prošla bez ikakvih problema i posljedica.

Od ovog nemilog događaja pjevačeve kćerke se nisu oglašavale sve do danas, kada se starija kćerka Una oglasila fotografijama putem Instagrama.

Ona je pokazala kako je provela Dan zaljubljenih uz ručak sa prijateljicom, dok se kasnije pohvalila buketom koji je dobila od svog partnera koji je tretira kao kraljicu.

Čolićeva nasljednica je zatim podijelila fotografiju iz jednog frizerskog salona, jer je odlučila da unese malo promjene u svom izgledu, prenosi Informer.