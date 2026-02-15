Mediji: Ne stišava se bura oko partnera Milice Todorović, spominju se i snimci

Žena izvjesnog N. M. i dalje se ne miri sa činjenicom da ju je muž priredio javno poniženje, zbog čega su navodno na korak do toga da se razvedu.

Naime, drama između bračnog para, zbog afere u ovoj porodici se ne stišava, a otac pjevačicinog djeteta je u pravoj agoniji zbog svoje još uvijek zakonite supruge.

"N. M. svim svojim prijateljima govori da od razvoda od svoje zakonite supruge nema ništa, da su u sjajnim odnosima i da su riješili sve svoje porodične probleme. Ipak, to je daleko od istine. Lj. je i dalje besna na svog muža, koji joj je priredio javno poniženje. Njena šokantna ispovijest sve je ostavila bez teksta, a ona tek planira da progovori i otkrije nove detalje afere koja je uzburkala region. N. je, nakon što se saznalo da je u vezi s Milicom, nastavio da živi u porodičnom domu iako mu je žena rekla da odmah napusti kuću i da vidi gdje će živeti. Jednostavno ne želi da pređe preko ove sramote. Iako je N. mislio da će uspjeti nekako da prevaziđe ovaj problem s njom, ali ona ne odustaje od razvoda", priča sagovornica.

Kako dalje navodi, Lj. se malo smirila nakon što je javno ispričala svoju stranu priče, ali opet je poludjela kad je saznala da je njen zakoniti suprug poslao trubače ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj Milica živi godinama.

"Lj. je malo spustila loptu nakon što je otvorila dušu i rekla javno sve što ju je tištilo mjesecima. Ipak, kad je pročitala u medijima da je N. poslao trubače ispred zgrade gdje pjevačica živi, tu je opet poludjela od bijesa. Bukvalno je to shvatila kao novi šamar u lice od svog muža. Rekla mu je da ima rok do kraja ove nedjelje da pokupi svoje stvari i da odmah ode iz kuće. On joj je rekao da to ne dolazi u obzir jer je to i njegova kuća. Tada joj je došla žuta minuta i postavila mu je ultimatum da će, ukoliko ne ode, javno poslati jednoj medijskoj kući sve njegove prepiske s Milicom, do kojih je došla u međuvremenu. Vjerujte, tu ima raznog kompromitujućeg sadržaja - snimaka, fotki, dopisivanja... Kad bi to izašlo, tek bi nastao haos. Zbog svega toga N. je u agoniji i na sve načine pokušava da ovo spriječi, i lično i preko svojih prijatelja. U svakom slučaju, do drame će izgleda tek doći", zaključuje sagovornica Kurira.