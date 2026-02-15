Milica Todorović podijelila šalu na svoj račun: ''Ljubavnica muža žene oca djeteta''

15.02.2026
Milica Todorović porodila se 3. februara i na svijet donijela sina Bogdana. Inače, Milica se našla u centru skandala kada je supruga muškarca sa kojim je dobila dijete izašla u javnost i objelodanila nepoznate detalje i od tada na mrežama ne prestaju da se prave objave i zbijaju šale na račun pjevačice i njenog partnera.
Sada je na Instagramu, na Dan zaljubljenih, na jednoj stranici podijeljena objava na kojoj piše: “Srećan Dan zaljubljenih želi ova teta, ljubavnica muža žene oca djeteta”.
Milica Todorović je objavu komentarisala tako što je ostavila nekoliko emotikona koji plaču od smijeha.
