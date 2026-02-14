Rijaliti zvijezda iz Banjaluke proživjela tragediju: Otvorila dušu

Rijaliti zvezdi je preminuo otac, a potom je njena majka završila u invalidskim kolicima.

MC Aleks se već dugo bori za zdravlje svoje majke, a sada je progovorila o bolnoj temi.

"Neko sam ko ne zna da pokaže svoje emocije, to držim unutar sebe dok ne puknem. Ovo je vjerovatno faza još uvijek u kojoj zadržavam sve u sebi, ali doći će trenutak kada će sve da me sasječe. Držim se, moram, život ide dalje. Imam sestre, brata, majku, moram da nastavim da se borim", rekla je bivša zadrugarka i dodala:

"Nažalost, Bog vam pošalje onoliko koliko možete da izdržite. Čovjek nikad nije spreman za najgori scenario, čak i kada je čovjek toliko bolestan da broji posljednje dane. Nikada nećeš ni biti spreman. Deo je otišao… Trudim se da ne razmišljam mnogo o tome, jako mi je teško da odem na groblje. Tek tu me realnost dočeka i znam da je to tako zaista. Prosto, život mora da ide dalje, ja moram da se borim dalje. Izgubila sam jednog roditelja, drugog sigurno neću, to neću dozvoliti", rekla je Sandra Bajić, piše Telegraf.

Bivša zadrugarka je pozvala gledaoce na humanitarnu žurku za liječenje njene majke. Koncert će se održati 18. februara u Novom Sadu.