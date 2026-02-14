Logo
Large banner

Rijaliti zvijezda iz Banjaluke proživjela tragediju: Otvorila dušu

Izvor:

Telegraf

14.02.2026

14:14

Komentari:

0
МЦ Алекс
Foto: Instagram

Bivša učesnica "Zadruge", Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks iz Banjaluke, prolazi kroz težak period.

Rijaliti zvezdi je preminuo otac, a potom je njena majka završila u invalidskim kolicima.

MC Aleks se već dugo bori za zdravlje svoje majke, a sada je progovorila o bolnoj temi.

Golf

Auto-moto

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

"Neko sam ko ne zna da pokaže svoje emocije, to držim unutar sebe dok ne puknem. Ovo je vjerovatno faza još uvijek u kojoj zadržavam sve u sebi, ali doći će trenutak kada će sve da me sasječe. Držim se, moram, život ide dalje. Imam sestre, brata, majku, moram da nastavim da se borim", rekla je bivša zadrugarka i dodala:

"Nažalost, Bog vam pošalje onoliko koliko možete da izdržite. Čovjek nikad nije spreman za najgori scenario, čak i kada je čovjek toliko bolestan da broji posljednje dane. Nikada nećeš ni biti spreman. Deo je otišao… Trudim se da ne razmišljam mnogo o tome, jako mi je teško da odem na groblje. Tek tu me realnost dočeka i znam da je to tako zaista. Prosto, život mora da ide dalje, ja moram da se borim dalje. Izgubila sam jednog roditelja, drugog sigurno neću, to neću dozvoliti", rekla je Sandra Bajić, piše Telegraf.

Боро Штикла

Gradovi i opštine

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

Bivša zadrugarka je pozvala gledaoce na humanitarnu žurku za liječenje njene majke. Koncert će se održati 18. februara u Novom Sadu.

Podijeli:

Tagovi :

Sandra Bajić

MC Aleks

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Scena

Pjevačica stala na noge poslije operacije: Nisam mogla...

4 h

0
Заводљиво и самоувјерено: Милена Поповић очарала изазовним издањем

Scena

Zavodljivo i samouvjereno: Milena Popović očarala izazovnim izdanjem

6 h

0
Жељка Митровића покрала позната водитељка

Scena

Željka Mitrovića pokrala poznata voditeljka

7 h

0
Тијана Ајфон од вјереника за Дан заљубљених добила џип вриједан 140.000 евра

Scena

Tijana Ajfon od vjerenika za Dan zaljubljenih dobila džip vrijedan 140.000 evra

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Osumnjičenom za nasilje u porodici: Zatražen pritvor za Laktašanina

17

36

Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

17

30

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

17

24

Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

17

16

Velika policijska akcija: Pali zbog spida, MDMA i više hiljada KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner