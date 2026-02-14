Pjevačica stala na noge poslije operacije: Nisam mogla...

Pjevačica Maja Marijana nedavno je polomila skočni zglob zbog čega je morala da ide na hitnu operaciju noge.

Zbog problema sa kojim se suočila, morala je da nosi štake, a oporavak je potrajao.

Maja Marijana operisana je na Institutu za ortopediju "Banjica", a sada kaže da se osjeća mnogo bolje.

"Evo sve je bolje i bolje. Otarasila sam se štaka prije 15 dana i sad i dalje idem na terapije. Svakog dana sam u Banji Selters. Konačno mogu da vozim, što mi je jako bitno, ali imam još dvije, tri nedjelje terapija, tada ću moći normalnije da hodam", rekla je Maja Marijana.

Maja se operisala prije četiri mjeseca i kaže da je početak oporavka za nju bio katastrofalan.

"Pa meni je bilo u principu prvih mjesec dana katastrofa, jer sam bila jako nemoćna. Nisam mogla bez pomoći drugih ništa da radim, ali kako je vrijeme prolazilo sve je bilo bolje i bolje. Posebno kada sam otišla na rehabilitaciju u Banju Selters. Tamo sam sklonila prvo jednu, a onda i drugu štaku. Inače je bilo u početku nemoguće da sjedim, čim bih spustila nogu odmah bi mi otekla", otkrila je pjevačica.

Kako je rekla, vrijeme prikovana za krevet provodila je uglavnom gledajući serije i filmove.

"Bavila sam se raznim stvarima. Na primjer gledala sam Netflix, dolazile su mi drugarice. Kada je otok spao počela sam da pravim svoj nakit", rekla je pjevačica, prenosi Telegraf.