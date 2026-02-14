Hrvatska se fizički spaja sa Srbijom i to kod Vukovara

Na nedavno sjednici Skupštine grada Vukovara izneseno je dramatično upozorenje: usljed d‌jelovanja riječnih struja Dunava i taloženja pijeska, Vukovarska ada se polako približava obali Srbije.

Najvažnije

Dunav taloži pijesak i spaja Adu sa Srbijom.

Gradonačelnik Vukovara upozorava na promjenu linije granice.

Prolaz između Ade i obale skoro presušio.

Bezbjednost granice Evropske unije pod znakom pitanja.

Kako je rečeno, ukoliko se ovaj trend nastavi, omiljeno izletište Vukovaraca moglo bi se i fizički spojiti sa susjednom državom.

Prirodne promjene ugrožavaju granicu

Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček, pojasnio je da struje Dunava neprestano nanose pijesak koji zatrpava prolaz između ade i lijeve obale rijeke, odnosno kopna Republike Srbije.

"Radi se o velikom problemu koji je došao do te tačke da se preko tog prolaza skoro moglo pješke preći. Ako se ovakav trend nastavi i ništa se ne preduzme, Ada će se fizički spojiti sa Srbijom. O svemu smo obavijestili 'Hrvatske vode' koje mogu izmuljivanjem produbiti taj prolaz", izjavio je Pavliček.

Pitanje bezbjednosti Evropske unije

Pavliček je naglasio da ovo nije samo lokalni komunalni problem Vukovara, već pitanje bezbjednosti cijele države. On je podsjetio da su istočne granice Hrvatske ujedno i spoljne granice Evropske unije, te da bi fizičko spajanje ade sa srpskom obalom moglo zakomplikovati kontrolu graničnog pojasa, prenio je Tan‌jug.