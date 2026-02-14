Logo
Large banner

Hrvatska se fizički spaja sa Srbijom i to kod Vukovara

Izvor:

Tanjug

14.02.2026

14:43

Komentari:

0
Вуковар
Foto: Grad Vukovar

Na nedavno sjednici Skupštine grada Vukovara izneseno je dramatično upozorenje: usljed d‌jelovanja riječnih struja Dunava i taloženja pijeska, Vukovarska ada se polako približava obali Srbije.

Najvažnije

Dunav taloži pijesak i spaja Adu sa Srbijom.

Gradonačelnik Vukovara upozorava na promjenu linije granice.

Prolaz između Ade i obale skoro presušio.

Bezbjednost granice Evropske unije pod znakom pitanja.

Kako je rečeno, ukoliko se ovaj trend nastavi, omiljeno izletište Vukovaraca moglo bi se i fizički spojiti sa susjednom državom.

Prirodne promjene ugrožavaju granicu

Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček, pojasnio je da struje Dunava neprestano nanose pijesak koji zatrpava prolaz između ade i lijeve obale rijeke, odnosno kopna Republike Srbije.

Виктор Орбан

Svijet

Orban otkrio šta Mađarska nikada neće dozvoliti

"Radi se o velikom problemu koji je došao do te tačke da se preko tog prolaza skoro moglo pješke preći. Ako se ovakav trend nastavi i ništa se ne preduzme, Ada će se fizički spojiti sa Srbijom. O svemu smo obavijestili 'Hrvatske vode' koje mogu izmuljivanjem produbiti taj prolaz", izjavio je Pavliček.

Pitanje bezbjednosti Evropske unije

Pavliček je naglasio da ovo nije samo lokalni komunalni problem Vukovara, već pitanje bezbjednosti cijele države. On je podsjetio da su istočne granice Hrvatske ujedno i spoljne granice Evropske unije, te da bi fizičko spajanje ade sa srpskom obalom moglo zakomplikovati kontrolu graničnog pojasa, prenio je Tan‌jug.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Srbija

Vukovar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Младић (25) брутално убио старицу

Region

Mladić (25) brutalno ubio staricu

3 h

0
Хорор у Хрватској: Претрчавали ауто-пут, па погинули

Region

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

8 h

0
Отворен празник Мимозе у Херцег Новом

Region

Otvoren 57. "Praznik mimoze" u Herceg Novom

8 h

0
Теретни брод ударио у Титову резиденцију

Region

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

40

Osumnjičen za nasilje u porodici: Zatražen pritvor za Laktašanina

17

36

Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

17

30

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

17

24

Automobil udario u kamion pa u autobus, ima stradalih

17

16

Velika policijska akcija: Pali zbog spida, MDMA i više hiljada KM

Small banner

Trenutno na programu

16:00

Putnik namjernik ( R)

putopis

16:30

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

16:35

Narod priča (R)

reportažna emisija

17:20

Bistra voda EP16 ( 12+, R)

serijski program

18:20

Biznis klub

infotejment

18:55

Marketing

marketing

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

Stanje na graničnim prelazima

Small banner