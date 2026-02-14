Mladić (25) brutalno ubio staricu

Policija Sjeverne Makedonije saopštila je danas da je uhapsila 25-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo 78-godišnje žene i više krađa po selima u opštini Staro Nagoričane.

T.B. (25) iz sela Malotino u opštini Staro Nagoričane osumnjičen je da je 12. februara napao i ugušio jastukom M.S. (78) u njenoj kući u obližnjem selu Čelopek.

Osumnjičen je i za više krivičnih djela teške krađe u nekoliko sela na području opštine Staro Nagoričane, na sjeveru, uz granicu sa Srbijom. On je uhapšen sinoć u selu Dragomance, zadržan je u policijskoj stanici i o tom slučaju je obaviješten javni tužilac.

