Mladić (25) brutalno ubio staricu

Policija Sjeverne Makedonije saopštila je danas da je uhapsila 25-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo 78-godišnje žene i više krađa po selima u opštini Staro Nagoričane.
T.B. (25) iz sela Malotino u opštini Staro Nagoričane osumnjičen je da je 12. februara napao i ugušio jastukom M.S. (78) u njenoj kući u obližnjem selu Čelopek.
Osumnjičen je i za više krivičnih djela teške krađe u nekoliko sela na području opštine Staro Nagoričane, na sjeveru, uz granicu sa Srbijom. On je uhapšen sinoć u selu Dragomance, zadržan je u policijskoj stanici i o tom slučaju je obaviješten javni tužilac.
(Kurir.rs/Beta)
