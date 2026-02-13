Opsadno stanje u Kotoru: Specijalci pretresaju i blokiraju puteve

Opsadno stanje večeras je u naselju Mirac i dijelu Kotora gdje su specijalne jedinice blokirale dio naselja, ali i prilazne puteve ka Starom gradu.

Prema prvim informacijama, policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac.

Osim vila pretresa se i jedan od ekskluzivnih restorana.

U prvom talasu privedeno na desetine članova kriminalnih grupa.

Nema informacija o tome da li policija traga za nekim bjeguncem.

Blokiran je i put preko Trojica, piše portal "Vijesti".