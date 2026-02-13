Logo
Policijski pas Rea pronašao gotovo 6 kg kokaina u Zagrebu

Izvor:

Indeks

13.02.2026

08:31

Foto: PU Zagrebačka

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je u njegovu automobilu pronađeno gotovo šest kilograma kokaina. Muškarac je zaustavljen u rutinskoj saobraćajnoj kontroli, a ključnu ulogu u otkrivanju droge odigrao je službeni policijski pas, saopštila je PU zagrebačka.

Sumnjivo ponašanje tokom kontrole saobraćaja

Policijski službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije juče su, 12. februara, oko 15:10 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu zaustavili automobil marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak. Tokom postupanja, policajci su posumnjali u nezakonito postupanje vozača te su zatražili pomoć kolega.

Pas Rea nanjušio drogu

Na mjesto događaja ubrzo je stigao policijski tim sa službenim psom za detekciju droga Reom. Pas je odmah reagovao i detektovao prisutnost droge u vozilu 35-godišnjaka, potvrdivši tako sumnje saobraćajnih policajaca.

Kokain skriven ispod mjenjača

Temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga automobila. U prostoru ispod mjenjača policajci su pronašli sedam plastičnih omota u kojima se nalazilo ukupno 5724,2 grama kokaina. Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni nabavio drogu radi daljnje preprodaje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 35-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena krivična prijava Tužilaštvu u Zagrebu.



