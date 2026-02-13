Policijski pas Rea pronašao gotovo 6 kg kokaina u Zagrebu

Izvor:
13.02.2026
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je u njegovu automobilu pronađeno gotovo šest kilograma kokaina. Muškarac je zaustavljen u rutinskoj saobraćajnoj kontroli, a ključnu ulogu u otkrivanju droge odigrao je službeni policijski pas, saopštila je PU zagrebačka.
Policijski službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije juče su, 12. februara, oko 15:10 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu zaustavili automobil marke Mercedes šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak. Tokom postupanja, policajci su posumnjali u nezakonito postupanje vozača te su zatražili pomoć kolega.
Na mjesto događaja ubrzo je stigao policijski tim sa službenim psom za detekciju droga Reom. Pas je odmah reagovao i detektovao prisutnost droge u vozilu 35-godišnjaka, potvrdivši tako sumnje saobraćajnih policajaca.
Temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga automobila. U prostoru ispod mjenjača policajci su pronašli sedam plastičnih omota u kojima se nalazilo ukupno 5724,2 grama kokaina. Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni nabavio drogu radi daljnje preprodaje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 35-godišnjak je predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena krivična prijava Tužilaštvu u Zagrebu.
