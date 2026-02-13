Logo
Skandal u Hrvatskoj! Doktorka hitne pomoći snimljena kako šmrče kokain

Скандал у Хрватској! Докторка хитне помоћи снимљена како шмрче кокаин
Foto: Unsplash

Hrvatski mediji objavili su šokantnu priču o doktorki hitne pomoći, za koju su prvo dobili informaciju, a zatim i fotografije na kojima šmrče kokain, piše portal Dnevnik.hr.

Potvrda ove priče stigla je iz nekoliko izvora. Riječ je o doktorki koja je prošle godine izazvala haos na bivšem radnom mjestu, kada je nazvala kolege u hitnoj i pozvala ih na intervenciju, za koju se ispostavilo da je nepostojeća. Za to nikada nije odgovarala.

Njen nadređeni sada će o informacijama da konzumira kokain sprovesti istragu. Ono što je u svemu nesporno, navodi se, samoj ljekarki očito treba pomoć.

Poruku i fotografije, dodaju, na kojima se vidi da doktorka konzumira kokain, Provjereno je dobilo početkom februara.

Prijavu da 36-godišnja ljekarka hitne medicine radi pod uticajem opijata dobili su i njeni nadređeni u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Kada ju je Provereno pokušalo da kontaktira, zatražila je godišnji, a testiranjima od strane specijalista medicine rada još nije podvrgnuta.

"Danas je ona na dvije sedmice na godišnjem odmoru, međutim kada se vrati, odnosno prije početka nastavka rada, ona će biti upućena na vanredni ljekarski pregled", koji bi trebalo da utvrdi njenu sposobnost za rad, objašnjava direktor županijskog Zavoda za hitnu medicinu Davorin Gajnik.

Fotografije možete da pogledate OVDJE.

