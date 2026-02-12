Zaplijenjene stotine miliona kineskih evra

U zajedničkoj operativnoj akciji Evropola DIKOJ 3 koje su vodile Austrija, Portugal i Španija zaplijenjeno je čak 1,2 milijarde evra u krivotvorenim novčanicama i kovanicama koje su se lifrale poštanskom distribucijom, saopštio je MUP Hrvatske.

U operaciji policijskih snaga i carina 18 zemalja učestvovala je i Hrvatska.

Preko 90% falsifikovanog novca iz Kine

Više od 90% zaplijenjenog krivotvorenog novca povezano je s pošiljkama koje su došle iz Kine, što, ističu, ukazuje na glavni izvor falsifikovanih novčanica i kovanica koje ulaze u Evropu.

Samo su rumunska tijela presrela više od 4,8 miliona novčanica evra izmijenjenog dizajna te otkrila skladište s više od 223.000 krivotvorenih novčanica dopremljenih iz Kine.

Osim toga, u tri odvojene zapljene u Portugalu, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD otkriveno je više od 220.000 krivotvorenih kovanica evra, funte i američkih dolara.

Sve pošiljke bile su povezane s Kinom.

Zaplijenjeni milioni komada krivotvorenih novčanih sredstava

Tokom šestomjesečne operativne faze od juna do novembra 2025. nadležna tijela zaplijenila su 379 paketa s krivotvorenim novcem.

Zapljene su pokrenule 70 novih istraga protiv kriminalnih mreža koje stoje iza istih. Rezultati se objavljuju sada, nakon završetka operativne faze i završne analize.

Nadležni službenici ukupno su zaplijenili više od 7 miliona komada krivotvorenih novčanih sredstava, uključujući:

4,8 miliona novčanica i kovanica evra

2,3 miliona američkih dolara

23.302 britanskih funti

4.800 švajcarskih franaka

Međunarodna saradnja

U operaciji su učestvovala nadležna tijela Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Holandije, Poljske, Portugala, Rumunije, Srbije, Španije, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

Evropol i OLAF pružili su podršku operaciji olakšavanjem razmjene obavještajnih podataka, pomaganjem pri otkrivanju sumnjivih paketa te preciziranjem pokazatelja rizika za buduće aktivnosti.

Evropol takođe sarađuje s Evropskom centralnom bankom, u koordinaciji s Evropskom komisijom, u cilju jačanja saradnje s kineskim tijelima radi suzbijanja krivotvorenog novca na samom izvoru.