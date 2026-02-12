Logo
Mladi doktor (29) pronađen mrtav

Crna-hronika.info

12.02.2026

20:25

Млади доктор (29) пронађен мртав
Nakon što je porodica objavila nestanak 29-godišnjeg ljekara Alije Ahmetovića policija je danas potvrdila najtužnije vijesti.

“S velikom tugom porodica, rodbina i prijatelji opraštaju se od Alije Ahmetovića, koji je preminuo 11. februara 2026. godine, u 29. godini života.”

Alija je 1996. godine u Njemačkoj, a cijeli život proveo je u Sloveniji na području Ljubljane.

Po zanimanju je bio doktor, a među poznanicima i kolegama važio je za predanu i posvećenu osobu koja je svoj život posvetila pomaganju drugima.

Policijska uprava Ljubljane saopštila je da je nestali 29-godišnjak s područja Dragomelja pronađen mrtav. Više detalja o okolnostima smrti za sada nije zvanično saopšteno.

O vremenu i mjestu sahrane javnost će biti naknadno obaviještena.

Slovenija

pronađeno tijelo

preminuo doktor

