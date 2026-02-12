Od policije se traži stalni nadzor za Vesnu Medenicu

Viši sud u Podgorici zatražio je od Uprave policije Crne Gore da se mjera nadzora, koja je određena za bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, vrši konstantno, 24 sata, potvrdio je njen pravni zastupnik advokat Zdravko Begović.

Medenici je određena mjera zabrane napuštanja boravišta nakon što ju je sud oslobodio optužbe za stvaranje kriminalne organizacije, ali je oglasio krivom u dva odvojena predmeta protivzakonitog uticaja, koji su se odnosili na primanje mita i uticanje na sudske odluke. Ona je osuđena na 10 godina zatvora.

Banja Luka Banjalučani spremni za Valentinovo

Pisani nalog policiji dostavila je predsjednik vijeća Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević.

U nalogu je Kovačevićeva zamolila da aktivno, odnosno 24 časa dnevno, obavljaju nadzor da li Medenica poštuje sudsku mjeru - zabranu napuštanja Kolašina.

Sin Vesne Medenice, Miloš Medenica, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva mjeseca, a sud mu je po izricanju presude odredio pritvor.

Republika Srpska ''Građanima prvo reći da neće biti rata, rješenja tražiti dijalogom''

On je u bjekstvu i za njim je raspisana Interpolova potjernica.