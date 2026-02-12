Održana je 4. sjednica Vlade Republike Srpske u Banjaluci. U fokusu su bili ekonomski rezultati - spoljnotrgovinska razmjena u 2025. godini dostigla je 12,98 milijardi KM, uz rast izvoza od 6,11% i veću pokrivenost uvoza izvozom.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Parlamenta Srpske za 2026. godinu sa ukupno 87 planiranih dokumenata.

Vlada je upoznata na današnjoj sjednici sa trenutnim stanjem na putnom pravcu Dobro Polje- Miljevina i klizištu koja se sanira od 9. februara.

Sjednica Vlade Srpske: O sanaciji puta Dobro Polje- Miljevina i spoljnotrgovinskoj razmjeni

Potrebno je oko 2 mjeseca da se završe radovi i normalizuje saobraćaj na dionici Dobro Polje- Miljevina.

Most je od ranije bio u lošem stanju i postojala je opasnost od rušenja. Tamo je sada, već pravo gradilište. Sanacija je počela u ponedeljak, 9.februara, kaže resorni ministar. Kada oživi saobraćaj, slijede radovi na obaloutvrdi Bistrice.

"Očekujemo da će sanacija klizišta , tih 15 šipova biti pobijeni zajedno sa gredom koja treba da nosi klizište kako se ono ne bi širilo i ponavljalo , završiti za 45 radnih dana. Nakon toga bi Putevi RS trebalo da izvrše sanaciju i dilataciju kolovoza i ograde na mostu. Nadam se da ćemo za 60 dana predati most u funkciju", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza.

Republika Srpska u protekloj godini najviše je poslovala sa Srbijom, Hrvatskom , Njemačkom. Ostvarila je oko 13 milijardi konvertibilnih maraka spoljnotrgovinske razmjene ,što je u ovom trenutku ako imamo u vidu nepovoljne političke uslove u Evropi, zadovoljavajući rezultat, objašnjava ministar trgovine i turizma i iznosi sljedeće brojke.

"Ukupan uvoz je bio negdje 3.94%, pokrivenost uvoza izvozom je bio više nego očekivan zbog toga što smo 70,22% imali to pokriveno sa izvozom. To je nešto što nam daje prostora da još nešto uradimo", rekao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma.

Srpska je najviše uvozila naftu i naftne derivate, lijekove, automobile, a izvozila vještački korund, dijelove za izradu obuće i obrađeno drvo.

Cilj je da aktivnosti budu i veće kako bi se poboljšao postojeći trend u spoljnotrgovinskoj razmjeni.

Ministarstvo trgovine i turizma takođe traži način da pomogne izvoznicima koji, ističe Puhovac , podižu nivo ekonomije Srpske.