Sutra je petak 13. - evo zašto se smatra najbaksuznijim danom

Izvor:

Kurir

12.02.2026

20:53

Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

Sutra je petak 13. za koji mnogi kažu da je najbaksuzniji dan. O ovom danu su snimljeni brojni horor filmovi i ispričana brojna predanja. Vjerovanje donosi nesreću nikada nije iskorijenjeno.

Broj 13 se još od davnina smatrao nesrećnim jer dolazi odmah poslije broja 12, koji se u mnogim kulturama smatra „savršenim“ i potpunim brojem. Imamo 12 mjeseci u godini, 12 horoskopskih znakova, 12 apostola, 12 bogova na Olimpu… Kada se tom „savršenstvu“ doda još jedan, nastaje 13 – broj koji simbolično narušava red i ravnotežu.

sloba radanovic instagram

Scena

Sloba Radanović hitno otkazao nastup

U hrišćanskoj tradiciji dodatnu težinu daje Posljednja večera, na kojoj je za stolom sjedilo 13 ljudi – Isus i njegovih 12 apostola. Vjeruje se da je Juda, koji je izdao Isusa, bio trinaesti za stolom.

A zašto petak?

Petak je takođe kroz istoriju dobijao negativnu simboliku. Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus je razapet upravo u petak. U srednjem vijeku, petak se često smatrao nepovoljnim danom za započinjanje važnih poslova, putovanja ili vjenčanja.

Istorijski događaj koji je učvrstio strah

Jedan od događaja koji je dodatno učvrstio reputaciju petka 13. desio se 13. oktobra 1307. godine, kada je francuski kralj Filip 4 naredio hapšenje templara. Mnogi vjeruju da je upravo taj datum doprinio povezivanju petka 13. sa nesrećom i progonima.

americka vojska nacionalna garda

Svijet

Završeno: Povukla se američka vojska

Psihologija sujevjerja

Strah od petka 13. ima čak i ime – paraskevidekatriafobija. Psiholozi objašnjavaju da ljudi tog dana češće primjećuju negativne događaje jer ih očekuju. Ako se nešto loše desi, lako će to pripisati „baksuznom datumu“, dok će pozitivne stvari zanemariti.

Zanimljivo je da u nekim kulturama drugi brojevi važe za nesrećne – na primjer, broj 4 u istočnoazijskim zemljama, jer zvuči slično kao riječ „smrt“.

petak 13.

vjerovanje

Sujevjerje

