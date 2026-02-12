Radikalan potez: Žele da ograniče broj stanovnika

Švajcarska će održati glasanje o radikalnom prijedlogu kojim bi se broj stanovnika ograničio na 10 miliona, potezu koji bi mogao ugroziti ključne sporazume s Evropskom unijom i ograničiti pristup tvrtki kvalifikovanoj stranoj radnoj snazi.

Inicijativa, koja je prikupila potrebnih 100.000 potpisa kako bi se prema švajcarskom sistemu direktne demokratije raspisao nacionalni referendum, ima podršku snažne desne Švajcarske narodne stranke (SVP) i o njoj će se glasati sredinom juna, objavila je vlada u srijedu.

Rast od 25 odsto od 2000.

Prijedlogom se traži da se broj stalnih stanovnika Švajcarske ograniči na najviše 10 miliona do 2050, te da se pokrenu mjere ako broj stanovnika prije toga premaši 9,5 miliona.

Te bi mjere uključivale ograničavanje broja u područjima azila i spajanja porodica, piše "Fajnenšel Tajms".

Trenutno Švajcarska ima 9,1 milion stanovnika i visok nivo imigracije, podstaknut visokim platama i kvalitetom života. Prema zvaničnim podacima, stranci čine 27 odsto stanovništva, što je jedan od najvećih udjela u Evropi, a broj stanovnika porastao je oko 25 odsto od 2000. godine, znatno više nego u većini susjednih zemalja.

Referendum dolazi u trenutku šireg rasta nezadovoljstva visokom imigracijom širom Evrope, gdje zabrinutost zbog pritiska na stanovanje, javne usluge i tržište rada podstiče rast podrške krajnje desnim strankama koje zagovaraju strože kontrole migracija.

Mjere za smanjenje stanovništva

Unutar zemlje podrška glasanju je značajna, uz rastuću frustraciju zbog nedostatka stanova i, kako zagovornici tvrde, “nekontrolisane imigracije”.

SVP, najveća stranka u zemlji, smatra da “eksplozija stanovništva” preopterećuje infrastrukturu, šteti okolini i dodatno podiže najamnine.

“Nakon priliva više od 180.000 ljudi u jednoj godini, konačno se mora preduzeti akcija”, poručila je stranka koja aktivno vodi kampanju za tzv. “inicijativu održivosti”.

Nedavno istraživanje agencije "LiVas" na uzorku od više od 10.000 ispitanika pokazalo je da 48 odsto podržava prijedlog, što upućuje na tijesno glasanje.

Ako broj stanovnika premaši 10 miliona, vlada bi prema prijedlogu morala iskoristiti sve raspoložive političke instrumente kako bi ga smanjila, uključujući ponovno pregovaranje ili raskid međunarodnih sporazuma koji potiču rast stanovništva, poput sporazuma o slobodnom kretanju ljudi između Švajcarske i EU.

Posljedice za privredu

Međutim, inicijativa ne predviđa detaljan sistem kvota ili upravljanja migracijama — nameće samo strogi gornji limit, što bi, upozoravaju stručnjaci, praktično značilo gotovo potpuni prekid dodatne imigracije radne snage nakon dostizanja tog praga.

Ako prijedlog bude prihvaćen, mogao bi imati dalekosežne posljedice za globalno orijentisane kompanije u zemlji, od prehrambenog diva Nestlea do farmaceutskih kompanija Novartis i Roše, koje se uveliko oslanjaju na strani talenat.

Poslovno udruženje "Ekonomisvis" nazvalo je prijedlog “inicijativom haosa” i upozorilo da se švajcarske kompanije oslanjaju na radnike iz EU i Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) kako bi popunile radna mjesta.

Bez njih bi, navode, kompanije mogle preseliti poslovanje u inostranstvo, izgubiti poreske prihode, usporiti inovacije i smanjiti nivo usluga, prenosi "Forbs".