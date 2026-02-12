Švedska šalje borbene avione i rendžere na Grenland

Švedski borbeni avioni nadlijetaće područje Arktika, a švedski rendžeri će biti poslati na Grenland, u okviru misije NATO-a "Arktički čuvar", izjavio je švedski premijer Ulf Kristerson.

"To ojačava zastrašivanje, štiti naše zajedničke interese i doprinosi stabilnosti u regionu koji je ključan za evropu i transatlantsku saradnju", rekao je Kristerson.

On je najavio da će u misiji "Arktički čuvar" prvobitno učestvovati avion "JAS 39 gripen", u području oko Islanda i Grenlanda, javio je Rojters.