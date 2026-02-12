Sramna odluka Gradske uprave: SNSD poručuje da su pare za plate obezbijeđene amandmanima

Sramotna je odluka Gradske uprave Banjaluka da odbije isplatu uvećanih plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Poručili su ovo iz Gradskog odbora SNSD-a, nakon što su iz Gradske uprave Banjaluka odbili da isplate uvećane plate radnicima uz tvrdnju da povećanje nije po zakonu.

"Još je šokantnije obrazloženje Stanivukovićevih potpisnika da nalozi za isplatu uvećanih plata nisu u skladu sa zakonom i da kolektivni ugovor ne važi bez potpisa gradonačelnika. U isto vrijeme, iz Centra ih podsjećaju da je izmjenama i dopunama Zakona gradonačelnik izuzet iz kolektivnog pregovaranja", poručuju iz SNSD-a.

Naglašavaju da je ovo udar na dostojanstvo radnika jer je novac za veće plate onih koji brinu o djeci obezbijeđen amandmanima skupštinske većine kada je izdvojeno dodatnih 3,3 miliona maraka.

Podsjećaju da je od tih 3,3 miliona, 1.880.000 KM namijenjeno za plate zaposlenih, 600.000 KM za namirnice, 300.000 KM za rekonstrukciju, te 59.500 KM za didaktički materijal.

"Važno je da oni koji brinu o našoj djeci budu motivisani, da se zna šta djeca jedu, u kakvim uslovima borave i kako uče. Iz skupštinske većine predvođene SNSD-om poruka je jasna, Odjeljenje za finansije ne može samovoljno da tumači Kolektivni ugovor. Radnici zaslužuju veće plate, a novac je obezbijeđen. Odluka Gradske uprave da im ne isplati plate uvećane za 20 odsto predstavlja grubo kršenje Kolektivnog ugovora", kažu i zaključuju:

"Djeca moraju da budu prioritet i ovakav odnos Gradske uprave prema onima koji o njima brinu je drskost upakovana u bespotrebne administrativne zavrzlame".