MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas, 05.03.2026. godine, u vremenu od 11,00 do 15,00 časova, na području naselja Slatina, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

