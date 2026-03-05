Logo
Large banner

MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

Autor:

ATV

05.03.2026

08:36

Komentari:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas, 05.03.2026. godine, u vremenu od 11,00 do 15,00 časova, na području naselja Slatina, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Кајмакоски 1

Scena

Oglasio se advokat Kajmakoskog, iznio jezive detalje otmice

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Laktaši

vježba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Gradovi i opštine

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

1 d

0
Вртић

Gradovi i opštine

Radnici vrtića četiri mjeseca bez plate

1 d

0
Слободан Јавор с митрополитом Јефремом и епископом Савом

Gradovi i opštine

Gradonačelnik Prijedora s mitropolitom Jefremom i episkopom Savom

1 d

0
Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

Gradovi i opštine

Kladioničar iz BiH osvojio 840 hiljada KM

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner