Struje sutra neće biti u više banjalučkih ulica

Izvor:

ATV

11.02.2026

20:48

Струја
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi naselja Zalužani i Kuljani ostaju bez struje od 10:00 do 12:00 časova, dok će dio naselja Branka Popovića biti bez struje od 09:30 do 12:30.

Od 09:00 do 14:00 časova struje neće imati dio ulice Milana Cvijetića.

Доналд Трамп и Бењамин Нетанијаху

Svijet

Završen sastanak Trampa i Netanijahua: Evo šta je poručeno

Struje neće imati dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Anke Drakulić i Ivana Gorana Kovačića od 09:00 do 14:00 časova.

