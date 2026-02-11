Struje sutra neće biti u više banjalučkih ulica

Izvor:
Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi naselja Zalužani i Kuljani ostaju bez struje od 10:00 do 12:00 časova, dok će dio naselja Branka Popovića biti bez struje od 09:30 do 12:30.
Od 09:00 do 14:00 časova struje neće imati dio ulice Milana Cvijetića.
Struje neće imati dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Anke Drakulić i Ivana Gorana Kovačića od 09:00 do 14:00 časova.
