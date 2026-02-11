Logo
Opet nezdrav vazduh u Banjaluci

Izvor:

SRNA

11.02.2026

09:32

Загађење ваздуха у Бањалуци
Foto: ATV

Nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Doboju, Visokom i Kaknju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenju u 8.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 171, u Doboju 167, Visokom 165, a 151 Kaknju.

Zbog nezdravog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa oboljenjima srca i disajnih organa.

U Brodu i Prijedoru vazduh je sa indeksom kvaliteta 124 i 113 okarakterisan kao nezdrav za osjetljive grupe.

Kvalitet vazduha sa indeksom od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

