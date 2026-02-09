Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Iako je još prije pet godina obezbijeđen novac za izgradnju kanalizacionog kolektora u banjalučkom naselju Drakulić, on nikad nije ugledao svjetlost dana, a otpadne i oborinske vode i dalje muče mještane, dok su loši putevi i nedostatak trotoara već decenijski problem.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Drakulić Goran Arambašić rekao je za "Glas Srpske" da problem sa kanalizacijom i oborinskim vodama u ulici Goluba Babića, na koji se mnogi žale, nije riješen zbog nesaglasnosti mještana.

"Dobili smo 2021. godine od grada novčana sredstva koja su bila obezbijeđena za radove na glavnom kolektoru za kanalizaciju s obzirom na to da čitavo naselje, osim dijela naselja u ulici Mlađe Ćusića, nema kanalizaciju", kazao je on.

Prema njegovim riječima, mještani preko čijih zemljišta je kolektor trebalo da prelazi nisu htjeli potpisati saglasnost bez nadoknade.

"Zakonski, naknadu nisu mogli da dobiju i zbog toga što nismo dobili njihove potpise, nismo ni mogli riješiti problem", ispričao je Arambašić.

Domaćinstva ne čiste rezervoare svojih kanalizacija, kaže on, a čim kiša padne, dođe do plavljenja ispred kuća, što znatno narušava higijenu naselja.

"Sad su i oni koji nisu dali saglasnost za radove svjesni toga, ali ne možemo ponovo dobiti takvu priliku nakon nekoliko godina. Banjaluka ima 57 mjesnih zajednica i teško je doći na red za takve stvari. Stavio sam to kao prioritet u ovogodišnjem planu rada koji sam predao nadležnima", naglasio je Arambašić.

U naselju Drakulić suočavaju se i sa lošim putevima, rekao je on, a kritične su ulice Goluba Babića, Mlađe Ćusića i 7. februara.

"Njima treba potpuna rekonstrukcija jer su godinama krpljene i nije bilo nikakvih ulaganja kako bi se stanje poboljšalo. Te tri ulice su najprometnije u naselju i poslije svake zime popravljaju udarne rupe, a one se nakon određenog vremena ponovo pojave", naveo je Arambašić.

Dodao je da je nedavno sanirano nekoliko udarnih rupa na tim lokacijama.

Borbu već tri godine vodi i u vezi sa izgradnjom trotoara kod spomenika, a vjeruje da je rješenje na pomolu.

"Mislim da u budžetu koji je Skupština grada usvojila za ovu godinu ima stavka za ulicu Mlađe Ćusića koja bi trebalo da dobije trotoar čak i oko 300 metara poslije spomenika", istakao je Arambašić.

On smatra da je Drakulić, kao naselje koje se nalazi na rubu grada, u lošoj poziciji kada su u pitanju putevi i kanalizacija.

Mještanka Vera M. rekla je za "Glas" da u ulici Goluba Babića problemima nikad nema kraja.

"Rupa je na rupi, a čim jednu zakrpe, stvori se nova. Nemamo trotoare, a u asfaltu u blizini autobuske stanice ima udubljenje u kom se stvara ogromna lokva. Svaki put kada prolazim, gledam kako će me neko "okupati". Ulica je ogromna, a imamo samo jednu stanicu do koje imamo 15 minuta pješke. Djeca svaki dan idu do škole po blatu i lokvama, a ja dok dođem na posao isprljam se kao da sam hodala po njivi", ispričala je ona.

Dodala je i da bahate vozače ni loši putevi ne sprečavaju da jure i ne paze na pješake.

"Više puta smo se žalili i tražili da se put proširi kako bi autobus mogao doći do dijela gdje ima skretanje za groblje i okrenuti se. Svima bi nam bilo lakše", poručila je ona.

Prodavnica

Mještanka naselja Drakulić Stoja M. rekla je za "Glas" da je kao stariju osobu muči to što nema nijedne prodavnice u naselju do koje bi mogla doći sama.

"Do najbliže prodavnice treba da pješačim skoro pola sata, a to ne mogu. Nemam blizu ni apoteku, ni autobusku stanicu, a nemam gdje prošetati jer nema trotoara. Moja sestra je starija od mene i nepokretna, pa se oslanjamo na komšije i porodicu da nam donesu lijekove i namirnice", navela je ona.