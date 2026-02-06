Logo
Obilježene 84 godine od stradanja učenika u Šargovcu: Srpska garant da se zločini neće ponoviti

06.02.2026

14:41

Komentari:

0
Помен у Шарговцу
Foto: Ustupljena fotografija

U banjalučkom naselju Šargovac obilježene su 84 godine od ustaškog zločina u kojem su ubijena i 52 učenika u Osnovnoj školi "Đura Jakšić".

Pomen ispred Spomen-ploče posvećene stradalim učenicima služili su sveštenici banjalučke Eparhije.

Pomenu su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, šef Poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Prisustvovali su i predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Boračke organizacije, grada Banjaluka, rukovodstvo, nastavnici i učenici škole.

Stevandić je poručio da srpski narod i Republika Srpska nemaju nikakva prava da se u ime bilo kakvih modernih ideja odreknu nasljeđa drakulićkih žrtava na ovom području.

Ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju Srba u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac, na najmonstruozniji način ubile više od 2.300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete.

Među ubijenim na zvjerski način, bez ispaljenog metka, bila su 52 učenika Osnovne škole "Đura Jakšić" u Šargovcu.

