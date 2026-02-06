Logo
Large banner

Zeljković: Potrebno tražiti rješenja zagađenja u Banjaluci

Izvor:

SRNA

06.02.2026

14:11

Komentari:

0
Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je Srni da je ovom gradu potreban novi park između Paprikovca i Lauša, s obzirom na broj stanovnika, djece i novih stambenih objekata.

"Razgovarao sam sa građanima, posebno na području Lauša i Parikovca i žalili su se na nedostatak zelenih površina. Razgovarali smo i u SNSD-u i pravili planove. Predložio sam da pronađemo lokaciju u tom dijelu grada i da to bude nova razglednica Banjaluke", rekao je Zeljković u podkastu Srne.

On je istakao da je potrebno tražiti rješenja koja će omogućiti smanjenje zagađenja u Banjaluci. Zeljković je rekao da najveći izglasani budžet grada treba da odgovori potrebama građana i riješi suštinske probleme.

Zeljković je ocijenio da su potrebna veća ulaganja u sport, navodeći primjer Fudbalskog kluba "Borac" iz Banjaluke koji je zahvaljujući podršci institucija ostvario najveći uspjeh prošle godine, i to u evropskim takmičenjima.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

U subotu pretežno oblačno sa kišom, na planinama snijeg

"Fudbalski klub `Borac` ove godine slavi 100 godina postojanja. To je veliki događaj za klub i simpatizere. Ponosan sam na ono što je `Borac` uradio u proteklom periodu i što je postao brend ne samo Banjaluke već i Republike Srpske. To je jedan od naših najvećih ambasadora", naglasio je Zeljković koji je i član Uprave ovog kluba.

On je rekao da se nada povratku Fudbalskog kluba "Sloboda" iz Novog Grada u elitni rang takmičenja, s obzirom na to da je ugašen klub koji je osnovan 1910. godine.

Zeljković je u novoj epizodi podkasta Srne govorio o odnosu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i Skupštine grada, mogućnostima za nove investicije i o otvaranju mosta u Česmi, kao i drugim infrastrukturnim projektima koji su planirani u gradu.

Podijeli:

Tagovi:

zagađenje vazduha

Banjaluka

Bogoljub Zeljković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вријеме

Društvo

U subotu pretežno oblačno sa kišom, na planinama snijeg

3 h

0
Манастир Завала

Gradovi i opštine

Opština Ravno tvrdi da se imovina Manastira u Zavali oduzeta nacionalizacijom ne koristi i ne daje u zakup

3 h

0
напредна обука за обезбјеђење штићених личности

Društvo

Uspješno završena napredna obuka za obezbjeđenje štićenih ličnosti

3 h

0
Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Republika Srpska

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

3 h

0

Više iz rubrike

Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Banja Luka

Janković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, u ponedjeljak nastavak radova u Česmi

5 h

0
Без струје ће данас остати ове бањалучке улице

Banja Luka

Bez struje će danas ostati ove banjalučke ulice

10 h

0
Бањалука: Родитељи траже хитне субвенције за приватне продужене боравке

Banja Luka

Banjaluka: Roditelji traže hitne subvencije za privatne produžene boravke

21 h

0
Предсједник Скупштине града Бањалука.

Banja Luka

Ninković: Stanivuković ponovo prekršio zakone i Ustav Srpske

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Oglasila se Stručna služba NS RS o troškovima službenih putovanja

17

08

Opasna prevara kruži: Ako vam stigne OVA poruka, nikako ne otvarajte

16

51

Dodik sa Trampovim kandidatom za guvernera Floride: Snažan glas nove generacije republikanskih lidera

16

48

Ova tri horoskopska znaka uvijek završe u ljubavnim trouglovima

16

38

Minić: Vjerujem da je moguć kompromis u vezi sa zahtjevima sindikata zdravstva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner