Zeljković: Potrebno tražiti rješenja zagađenja u Banjaluci

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je Srni da je ovom gradu potreban novi park između Paprikovca i Lauša, s obzirom na broj stanovnika, djece i novih stambenih objekata.

"Razgovarao sam sa građanima, posebno na području Lauša i Parikovca i žalili su se na nedostatak zelenih površina. Razgovarali smo i u SNSD-u i pravili planove. Predložio sam da pronađemo lokaciju u tom dijelu grada i da to bude nova razglednica Banjaluke", rekao je Zeljković u podkastu Srne.

On je istakao da je potrebno tražiti rješenja koja će omogućiti smanjenje zagađenja u Banjaluci. Zeljković je rekao da najveći izglasani budžet grada treba da odgovori potrebama građana i riješi suštinske probleme.

Zeljković je ocijenio da su potrebna veća ulaganja u sport, navodeći primjer Fudbalskog kluba "Borac" iz Banjaluke koji je zahvaljujući podršci institucija ostvario najveći uspjeh prošle godine, i to u evropskim takmičenjima.

Društvo U subotu pretežno oblačno sa kišom, na planinama snijeg

"Fudbalski klub `Borac` ove godine slavi 100 godina postojanja. To je veliki događaj za klub i simpatizere. Ponosan sam na ono što je `Borac` uradio u proteklom periodu i što je postao brend ne samo Banjaluke već i Republike Srpske. To je jedan od naših najvećih ambasadora", naglasio je Zeljković koji je i član Uprave ovog kluba.

On je rekao da se nada povratku Fudbalskog kluba "Sloboda" iz Novog Grada u elitni rang takmičenja, s obzirom na to da je ugašen klub koji je osnovan 1910. godine.

Zeljković je u novoj epizodi podkasta Srne govorio o odnosu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i Skupštine grada, mogućnostima za nove investicije i o otvaranju mosta u Česmi, kao i drugim infrastrukturnim projektima koji su planirani u gradu.