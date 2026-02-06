Logo
Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

Izvor:

SRNA

06.02.2026

13:52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je dao nalog ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru da provjeri istinitost navoda da se daje novac za kupovinu glasova u vezi sa prijevremenim predsjedničkim izborima koji će na 136 izbornih mjesta biti ponovljeni u nedjelju, 8. februara.

"Dao sam nalog da svi oni koji javno pričaju o tome da neko plaća glas 500 KM bude priveden na informativni razgovor da se istraži ko plaća ili je to neko izmislio. Kažu da vlast kupuje glasove, kao da ja sad kažemo da to radi opozicija. To je neozbiljno", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je dodao da je dao nalog ministru da se do nedjelje maksimalno održi red i disciplina.

"Ne trebaju nam nikakvi problemi, a sigurno ima onih koji ih žele. Moramo se ponašati odgovorno. Pojedini krugovi koriste ovu situaciju", naglasio je Minić.

On je napomenuo da je sinoć dobio informaciju od ministra unutrašnjih poslova da je svađa koja je prešla u fizički obračun u Pelagićevu dobila političku konotaciju.

Savo Minić

Željko Budimir

Ponovljeni prijevremeni izbori

