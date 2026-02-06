Logo
Minić: Temeljan dokument o 100 dana rada Vlade

Izvor:

SRNA

06.02.2026

13:11

Komentari:

0
Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je dokument o 100 dana rada Vlade temeljan i da će se u njemu tačno znati šta i koje ministarstvo radi i u kom periodu.

Minić je istakao da su neke aktivnosti uklonjene, a neke dodate, što može biti podložno izmjenama.

On je naveo da je na današnjoj sjednici Vlade bilo riječi o planu poslovanja "Elektroprivrede Srpske", kao i da je tražio dopunu tih podataka.

"Tražio sam danas od resornog ministra maksimalnu angažovanost i izrazio moju spremnost kao predsjednika Vlade da ćemo podržati sve akcione planove i dokumente", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske.

Minić je naveo da je prihvaćeno i da se danas usvoji plan poslovanja "Elektroprivrede Srpske" za ovu godinu, kao i plan poslovanja za period od 2026. do 2028. godine.

"Moramo biti maksimalno odgovorni, imajući u vidu šta se sve dešava u okruženju i impresije koje su mi prenijeli iz EU i Slovenije oko cijene gasa i električne energije ukazuju na to da je EU pod velikim udarom poskupljenja i da će se to sigurno reflektovati kod nas kada je riječ o sirovinama i svemu ostalom. Zato želimo maksimalno da odradimo sve ono što smo zadali sebi kao cilj", poručio je Minić.

