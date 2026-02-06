Košarac; Opozicija spremna na sve osim da prizna poraz

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je za Srnu da je opozicija u Srpskoj spremna na sve, osim da prizna poraz na izborima i prihvati volju srpskog naroda.

Košarac je ukazao da im u tome svesrdno pomažu političko Sarajevo, nelegitimni Kristijan Šmit, Centralna izborna komisija /CIK/ BiH i Ustavni sud BiH.

"Svjesni su da na izborima ne mogu pobijediti politike Milorada Dodika i Siniše Karana jer iza njih stoje građani Republike Srpske", rekao je Košarac.

On je istakao da su te politike volja Srpske i srpskog naroda.

"Opozicioni kandidat Branko Blanuša je projekat Sarajeva, Šmita, CIK-a i Ustavnog suda BiH i njihovog udruženog d‌jelovanja protiv Srpske", naglasio je Košarac.

Republika Srpska Stevandić: Srpska će nastaviti da znanjem gradi svoj suverenitet

On smatra da su ponovljeni izbori na određenim biračkim mjestima u 17 lokalnih zajednica izbori po njihovom diktatu, a ne iz potrebe.

"To su izbor između volje srpskog naroda ili volje Sarajeva, Šmita i CIK-a. Nismo naivni. Jasno nam je šta rade. I to što rade im je uzaludno", poručio je Košarac.

On je ponovio da će srpski narod u ned‌jelju, 8. februara, ponovo potvrditi svoju volju i potvrditi pobjedu Siniše Karana. "Pobijediće Srpska", poručio je Košarac.