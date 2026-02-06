MUP Srpske izdao važno obavještenje: Zabranjeno je...

U ned‌jelju, 8. februara, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, kao i saobraćaj za teretna vozila veća od 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima, na području Zvornika, Doboja, Laktaša, Bratunca, Vlasenice, Milića i Osmaka.

Cilj naredbe o zabrani, koju je donio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, jeste preduzimanje mjera i radnji povodom održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Zabrana prevoza eksplozivnih materija biće na snazi od ponoći 8. februara do poned‌jeljka, 9. februara, u 6.00 časova.

Zabrana se ne odnosi na prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za taj dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Povodom održavanja ponovljenih prijevremenih izbora, tokom vikenda će raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima.

Radno vrijeme ovih lokacija u subotu, 7. februara, biće od 7.00 do 15.00 časova, a u ned‌jelju od 7.00 do 19.00 časova.

Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.