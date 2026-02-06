Logo
Large banner

MUP Srpske izdao važno obavještenje: Zabranjeno je...

06.02.2026

12:12

Komentari:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

U ned‌jelju, 8. februara, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, kao i saobraćaj za teretna vozila veća od 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima, na području Zvornika, Doboja, Laktaša, Bratunca, Vlasenice, Milića i Osmaka.

Cilj naredbe o zabrani, koju je donio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, jeste preduzimanje mjera i radnji povodom održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Zabrana prevoza eksplozivnih materija biće na snazi od ponoći 8. februara do poned‌jeljka, 9. februara, u 6.00 časova.

Zabrana se ne odnosi na prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za taj dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Најновија вијест

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Povodom održavanja ponovljenih prijevremenih izbora, tokom vikenda će raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima.

Radno vrijeme ovih lokacija u subotu, 7. februara, biće od 7.00 do 15.00 časova, a u ned‌jelju od 7.00 do 19.00 časova.

Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

Podijeli:

Tag:

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стевандић: Српска ће наставити да знањем гради свој суверенитет

Republika Srpska

Stevandić: Srpska će nastaviti da znanjem gradi svoj suverenitet

1 h

0
Данас достављање изборног материјала за поновљене изборе

Republika Srpska

Danas dostavljanje izbornog materijala za ponovljene izbore

2 h

0
Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo rušeći Dejton nastavlja proces dezintegracije BiH

3 h

0
Ковачевић о посјети САД-у: Српска успјела да буде за столом, а не на столу, за разлику од БиХ

Republika Srpska

Kovačević o posjeti SAD-u: Srpska uspjela da bude za stolom, a ne na stolu, za razliku od BiH

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner