Danas dostavljanje izbornog materijala za ponovljene izbore

Izvor:

SRNA

06.02.2026

11:14

Данас достављање изборног материјала за поновљене изборе
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH danas će dostaviti izborni materijal izbornim komisijama u 17 osnovnih izbornih jedinica u kojima će na 136 biračkih mjesta biti održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.

Iz CIK-a podsjećaju da pravo glasa u nedjelju, 8. februara, na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ima 84.474 birača, te daće biračka mjesta biti otvorena od 7.00 do 19.00 časova.

Pregled biračkih mjesta na kojim se ponavljaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, kao i prava i obaveza 4.894 posmatrača dostupni su na veb-stranici CIK-a.

CIK BiH pozvao je sve učesnike izbornog procesa da doprinesu da se ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpske održe u skladu sa zakonom i demokratskim standardima, a posebno izbornu administraciju da striktno primjenjuju odredbe Izbornog zakona BiH i instrukcije ovog tijela.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja ponovljenih izbora iznositi 600.000 KM.

