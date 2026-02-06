Stevandić: Operacija Blanuša – "njihova" posljednja šansa ili ruski rulet sa Šmitom

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je u svom autorskom tekstu da je operacija Blanuša posljednja šansa ili ruski rulet sa Kristijanom Šmitom.

Autorski tekst prenosimo u cjelosti:

Kad god razotkrijem podmukle planove političkog podzemlja BiH i opozicije iz Republike Srpske (čiji najistaknutiji član nosi kodno ime "Mujica"), a koje pomenuto podzemlje sponzoriše i kontroliše, odmah dobijem lansirane odgovore – spinove medijsko-pravosudnog, političko-obavještajnog sistema sakrivenog u dubini neugašenog AID-a. Reciklaža laži u cilju zastrašivanja, diskvalifikacije, satanizacije, putem upotrebe pomenutih medijsko – pravosudnih alata razumljiva je i nepismenim. Ali, izgleda da moraju…

Tako će i poslije ovog teksta ponovo spinovati reciklirane priče poput tzv. crvenog kombija (za koji, „čudom“ ne znaju da postoji presuda u slučaju Mektić u moju korist, pa čak da mi se i Dragan Mektić izvinio). Tu se naročito ističu malobrojni, ali ambiciozni, srpski autošovinisti iz opozicionih partija (navedenog kodnog imena "Mujica") koji se nanovo dokazuju, gazdama iz FBiH – OHR političkog kartela. Čitajte! Imaćete za čim da žalite i kukate. Ludačka želja za vlašću gasi reflekse opreza i sramote. Pa da ih, kako narod kaže, rastočimo do srži po redu i važnosti:

Operacija Blanuša je propala, jer smo znali da udruženi projekat Šmita, CIK-a i Ustavnog suda BiH vodi proglašavanju Vlade Srpske neustavnom. Čitali smo ih unaprijed, bili brži i tu Vladu potvrdili imenovanjem mandatara od strane v.d. predsjednika Republike Srpske, na koju nije bilo primjedbe ni sa evropske, ni ruske, a ni sa američke strane. Štaviše, sve tri strane su je podržale, a SAD najdirektnije, putem momentalne posjete otpravnika poslova svoje ambasade u BiH v.d. predsjedniku Ani Babić Trišić.

Potpuno je jasno da niko, baš niko iz EU, nije ni naveo mogućnost nepriznavanja ili nelegitimnosti imenovanja mandatara Save Minića od strane Ane Trišić Babić, kao što to nije uradila ni Rusija, a SAD učinile već navedeno. Sada su na d‌jelu tri (moguća) pravca zasnovana na operaciji Blanuša.

Jedan, autošovinistički i opozicioni predstavnici iz Republike Srpske traže od Ustavnog suda Republike Srpske da se odluka o izboru v.d. predsjednika Ane Trišić Babić proglasi neustavnom, pa posljedično i sve njene odluke.

Dva, bošnjački predstavnici iz FBiH iz zajedničkih institucija podnose apelaciju Ustavnom sudu BiH u cilju odluke o neustavnosti i nove Vlade Save Minića.

Tri, CIK (zabranjujući svima ostalima) sam započinje bjesomučnu kampanju za kandidata Branka Blanušu, ne samo poništavanjem izbora sa biračkih mjesta gd‌je je zajednički kandidat njih i Šmita drastično izgubio, nego i brisanjem svih neospornih glasova kakvih je bilo najviše od broja upisanih – ukupno 84.000 glasača na 136 glasačkih mjesta. Čitaj poništavanjem volje glasača sa 136 glasačkih mjesta, dajući Blanuši prednost od 5.700 glasova pred ponavljanje izbora 8. februara.

Međunarodni input – uticaj na ovaj proces ima samo dva scenarija. Prvi, da je u pitanju avanturizam bošnjačkih faktora i ruski rulet sa Šmitom, od čega će posljedice snositi samo igrači ruskog ruleta i opozicija Republike Srpske, ali će Srpska i FBiH ostati pomirene.

Druga, veoma opasna mogućnost je da je ovo guranje prsta u oko američkoj administraciji od strane Šmita, CIK-a i Bošnjaka na liniji sukoba američko – evropske politike, slične ili još drastičnije od pitanja Grenlanda i da Šmit i CIK Bošnjake i opoziciju iz Srpske zloupotrebljavaju u korist jačanja i prevladavanja njemačkog i briselskog uticaja nad američkim u BiH. Ovd‌je se već sa đavolom ne sade tikve, nego bombe, pa bi i posljedice po budućnost i bezbjednost BiH, ali i Balkana, mogle biti katastrofalne.

Operacija Blanuša ima za cilj da se uticajem opozicije, srbofobnih i autošovinističkih faktora potpuno delegitimizuju v.d. predsjednik i Vlada Srpske i da ostane još samo Narodna skupština Republike Srpske. U tu Skupštinu bi Blanuša zakucao posljednji ekser raspuštanjem, ukoliko ga uspiju nametnuti za predsjednika Srpske.

Imam osjećaj da bi Sarajevo slavilo kao 1941. godine, jer bi tad ono odlučivalo o svemu, a Srpska ne bi imala ni Vladu, ni Predsjednika, ni Narodnu skupštinu. I to bi bio kraj srpskog suvereniteta sa ove strane Drine. Nama zvuči strašno, a njima primamljivo, pa zato neće odustati.

Svi preduslovi za ovu operaciju su stvoreni. Medijski linč i satanizacija funkcionera Republike Srpske su slični satanizaciji srpskih lidera devedesetih, kao i četrdesetih godina dvadesetog vijeka. Ambiciozni i nedorasli Srbi koji u zgarištu Republike Srpske vide svoju šansu, stalna i histerična kampanja zavađanja rukovodstava Srbije i Srpske i spinovanje najbjesomučnije međusrpske mržnje između vlasti i opozicije, ali i samog naroda, radikalizovani su do kraja.

Dakle, stvar je opasna.

Ali, čast mi je da sve srbofobe i autošoviniste obavijestim da narod koji je stvorio Republiku Srpsku nije glup. Nije pokvaren kao oni čije su ambicije daleko iznad njihovih vrijednosti i nije ustrašen, naivan i nedostojan da bi sam sebe uništio.

Zato vam, kao neko ko više od 35 godina nije pomjerio politički ni nacionalni kurs ni milimetra, niti se uplašio prijetnji, laži i podmetanja – jasno i otvoreno poručujem: mnogo ste se prevarili, da ne kažem onu drastičniju riječ sa prvim slovom "Z".

Banjaluka.net