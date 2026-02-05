Logo
Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

05.02.2026

Foto: Youtube

Novi pristup američke administracije je ohrabrujući. Republika Srpska želi demokratski život bez stranca koji nameće, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović u Vašingtonu na "BalkansForward Summit" koji organizuje Atlantski savjet.

"Želim da vidi oba entiteta da imaju demokratski život, da nemate stranca koji nameće zakone, zabranjuje finansiranje partija, koji mijenja izborni zakon na dan izbora, to je nešto što smo iskusili godinama. Sada sam ohrabrena da vidim taj novi pristup", rekla je Cvijanović.

Ona kaže da je ohrabrena riječima američkog predsjednika da neće više vidi "građenja nacija".

"Volimo kada čujemo da nema više "građenja nacija", jer je BiH projekat građenja nacija definitivno. Vidjelo smo mnoga eksperimentalnih oruđa u BiH", kaže srpski član Predsjedništva.

Naglasila je da je jako važno što je Amerika ukinula sankcije za pojedince i kompanije iz Srpske.

"Sada je novi pristup SAD-a i mislim da je sjajan potez nove administracije što je podigla sve sankcije", rekla je Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je naglasila da "ne vidi mnogo ljudi koji prate ono što se dešava na zapadnom Balkanu", jer postoje mnoga druga važna pitanja.

"Ne znam da li je dobro ili loše, ali samo par ljudi pažljivo prati šta se dešava. Nekada je bilo previše ljudi koji su pratili šta se dešava na Balkanu i to je bio haos. Vjerujem da će biti manji haos u budućnosti i da ljudi koji žive na Balkanu zaslužuju da imaju pristojnu budućnost, stabilnost i platformu za ekonomski razvoj i, naravno, to se ne može razdvojiti od bezbjednosti. Ako nemate bezbjednost – nemate ništa", naglasila je Cvijanovićeva, uz napomenu da je za BiH najvažniji mir.

Kada je riječ o NATO-u, Cvijanovićeva je rekla da postoji veoma dobra saradnja sa BiH i međusobno razumijevanje, te da se sprovode reforme.

Željka Cvijanović

Vašington

