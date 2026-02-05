Sa Britancima o "državnoj imovini": Da li je PSS nešto "obećao"?

Zašto se sa Britancima priča o "državnoj imovini" i da li je rukovodstvo Pokreta Sigurna Srpska nešto "obećalo" u slučaju dolaska na vlast?

To su neka od pitanja koja se mogu postaviti nakon oglašavanja lidera Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića i njegovog zamjenika Igora Radojičića nakon sastanka sa britanskom delegacijom.

Naime, rukovodstvo novonastalog pokreta, koji je u sebe usisao sve i svašta, a najviše PDP, imao je sastanak sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pirs i sa ambasadorom UK u BiH, Džulijanom Rajlijem. Kako se odavno u javnosti priča o vezama Britanaca i PDP-a, čiji je Stanivuković i dalje predsjednika, ovaj sastanak je djelovao kao jedna "prirodna simbioza".

Ipak, u objavama nakon susreta mogla se uočiti velika razlika što izaziva ozbiljna pitanja.

Naime, Stanivuković oglasio poprilično uopšteno. Spomenuo je saradnju između "Banje Luke i najvažnijih gradova Velike Britanije", te dodao da dijalog i razgovor nemaju alternativu.

Ništa specijalno moglo bi se reći. A onda dolazi na red njegov zamjenik. Igor Radojičić, uz hvalospjeve za delegaciju Ujedinjenog Kraljevstva, kaže da sa Britancima razgovaralo o "državnoj imovini, evropskom putu i zahtjevima naših vozača u EU".

"Najviša delegacija Velike Britanije u Banjaluci nakon niza godina: specijalni izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva za Balkan dama Kerin Pirs na sastanku sa rukovodstvom Pokreta „Sigurna Srpska“. Tokom sastanka razgovarano je o demokratskim izborima, državnoj imovini, evropskom putu i zakonima, opravdanim zahtjevima naših vozača kamiona u Evropskoj uniji, međunacionalnim odnosima, investicijama, kao i konceptu pametnih gradova", naveo je Radojičić.

Prvo pitanje koje se postavlja jeste, šta se sa Britancima ima razgovarati o "državnoj imovini"? Koje stavove su iznijeli u vezi sa imovinom? Nameće se i pitanje, da li bi ova politička struja u slučaju dolaska na vlast učinila ustupke Sarajevu na ovoj, za Srpsku, crvenoj liniji?

Ne čudi što Britanci, iako "sila" u slobodnom padu, i dalje žele da se "pitaju" za mnoge procese širom svijeta. Čudi svakako što je u ovom razgovoru našla još jedna bizarnost. Bar za koju su nam rekli.

Rukovodstvo PSS je razgovaralo sa Britancima o "evropskom putu". Da, sa predstavnicima zemlje koja je napustila EU, Stanivuković i Radojičić diskutuju o "pridruživanju" Uniji. I sa njima se "traži rješenje za probleme koji prevoznici iz BiH imaju u EU.

Ponavljamo, Velika Britanija je napustila EU.