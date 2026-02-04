Stanivuković zarad lične promocije napravio problem Srbima u Hrvatskoj

Pod maskom podjele paketića djeci za Svetog Savu Stanivuković je održao govor koji je naišao na burne reakcije hrvatskih zvaničnika i tako tamošnjim Srbima dodatno otežao, ionako pretežak, položaj u Hrvatskoj.

Svjestan toga je i predsjednik narodnog vijeća (SNV) i poslanik u Saboru Milorad Pupovac, koji je poručio da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković posjetu Gračacu iskoristio u predizborne svrhe.

Pupovac je istakao da osnovna namjera Stanivukovića nije bila podjela paketića djeci u Gračacu, već samopromocija. Takođe je kritikovao i hrvatske zvaničnike koji Gračac vide "samo kada neki nazovi gosti poput Stanivukovića" dođu u ovu opštinu.

"O Gračacu, i njemu sličnim opštinama, govori se rijetko, u pravilu po nevolji. Znači, kad vuk malobrojnim stočarima napravi veliku nevolju, kad jaka bura natjera vozače da sa A1 skrenu na DC 50 od Svetog Roka prema Gračacu. Ili kad u njega dođe neko poput Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke. Do tada Gračac za Zadar postoji malo, a za Zagreb ne postoji nimalo. Kao ni za Sinj, a bogme ni za Svetu Nedelju. Sve dok spomenuti gradonačelnik Banjaluke u Gračac zapravo nije došao da bi djeci podijelio poklone za Svetog Savu, nego da bi za potrebe svoje predsjedničke kampanje u Republici Srpskoj poručio svojim domaćinima da se trebaju sjećati krajiške tvorevine koja im je došla glave", rekao je Pupovac i dodao:

"Tada se oglašavaju i ovi iz Zagreba, i ovi iz Sinja, i ovi iz Svete Nedelje. O Gračacu, i njemu sličnim mjestima južne Like, poddinarskog i podvelebitskog područja, sjeverne Dalmacije, do juče se ne govori. Pa se tako ne govori kako je ono zanimljivo jedino investitorima u vjetroelektrane koje zanima spomenuta bura. To ih zanima, i naravno profit od zelene energije. Šta od tog profita ima ta opština i njeno stanovništvo, ili Republika Hrvatska? Ništa, ili gotovo ništa. Zaposlenih od toga da gotovo nema, a naknade od kilovat sata su sramotno niske. Ako je to tako, a jeste, postavlja se pitanje kako je moguće da se jedini resursi koji opštine poput Gračaca imaju, znači vjetar i prazan prostor, stavljaju takvim investitorima na raspolaganje za tako mizeran novac? Moguće je zato što se to područje Gračaca koje sa svojih hiljadu kvadratnih kilometara ukupne površine ne vidi drugačije nego kao zemlja za investitore koji će u nju ulagati tako i toliko da dobiju sve, a ne daju ništa".

On je naglasio da je Stanivuković u ovom slučaju poslužio "nazovi domoljubima".

"Tom neviđenju služe i nazovi gosti poput spomenutog Draška Stanivukovića, ali i nazovi i domoljubi poput nekih iz Svete Nedelje, Sinja, ili Zagreba. Što se nas iz SDSS-a tiče, mi znamo kako ćemo sa svakim budućim nazovi gostom, ali kako ćemo sa nazovi domoljubljem, štaviše sa toksičnim domoljubljem, od kojeg se teško vidi ne samo Gračac nego i cijela Hrvatska, to bi trebalo znati nas više, mnogo, mnogo više", zaključio je on.