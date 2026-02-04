Štrbac: Doček uz Tompsona bio borba za birače

Doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu, uz nastup proustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona bio je borba za birače na narednim parlamentarnim izborima, jer ko pridobije katolike i "branitelje" taj postaje izborni pobjednik u Hrvatskoj, kaže direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

Ono što se prije dvije večeri dogodilo u Zagrebu, navodi Šrbac, bila je politička igra u kojoj su pobjednici i hrvatski premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je i kandidat opozicionih SDP-a i stranke Možemo, i to Plenković zato što je dozvolio Tomsponu da nastupi, a Tomašević jer je ostao dosljedan u zabrani.

Štrbac ističe da Plenković želi da ostane na vlasti, te da je praktičan i da "vrlo mudro radi" jer je išao "na noge" Tompsonu, "da mu se pokloni" dan prije koncerta na hipodromu u Zagrebu u avgustu prošle godine, a sad mu je omogućio da nastupi uprkos zabrani gradskih vlasti.

"To radi znajući da izbore dobija onaj ko pridobije većinu iz dvije najveće grupacije u Hrvatskoj, a to su katolici, kojih je više od 90 odsto, pri čemu Katolička crkva stoji iza Tompsona, kao i `branitelji`, kojih je više od milion registrovanih", kaže Štrbac.

On smatra da Plenković, time što je dozvolio Tompsonu da nastupi na dočeku sportista u Zagrebu, uzima glasače koalicionom partneru, proustaškom Domovinskom pokretu i manjim desničarskim strankama.

"Da nije Tompson nastupio na dočeku rukometaša u Zagrebu, oni bi na tome stvarali imidž, kao i do sada, a sad im je Plenković oduzeo tu šansu", kaže Štrbac.

On ocjenjuje da je Tomson postigao kompromis sa hrvatskom Vladom jer nije pjevao ono što inače pjeva na svim koncertima, a to su "Bojna Čavoglave" i "Anica, kninska kraljica", u kojima se najviše veliča fašizam i netrpeljivost prema Srbima.

"A Tompson je vrlo često pravio razne kompromise. Prisjetimo se samo da ga je /bivši premijer Hrvatske Ivo/ Sanader plaćao obilato, veliki su to bili iznosi, da ne pjeva za suprotnu stranu – za one desničare koji su mu mogli uzeti vlast. Što će reći da je on i do sada bio korišten za manipulacije, bolje rečeno - on je spreman za pare da radi sve", istakao je Štrbac.

Ovaj događaj, smatra Štrbac, pokazao je da je kulminirala polarizacija u hrvatskom društvu i da je došlo do raslojavanja na desne i lijeve, simpatizere ustaštva i antifašiste, pa je tako tokom nedavnog dočeka u Zagrebu na obližnjoj zgradi razvijen i transparent "Ujedinjeni protiv fašizma".

Iako Tompson nije pjevao "Bojnu Čavoglave", koja počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni!", taj je pozdrav bio ispisan na šalovima koji su nosili građani, a u masi su se vijorile i ustaške zastave sa prvim bijelim poljem.

"Srbi su tu bili kolateralna šteta, ali nisu bili u prvom planu", ističe Štrbac.

Doček hrvatskih rukometaša organizovala je Vlada Hrvatske, a odluka da ona preuzme organizaciju izazvala je reakciju gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koji ju je okarakterisao kao institucionalno nasilje, udar na Grad i pokušaj rušenja demokratski izabrane vlasti.