Nakon afere "Epstajn" Univerzitet će razmotriti oduzimanje počasnih zvanja

Univerzitet Crne Gore nema mogućost da oduzme već dodijeljena počasna zvanja, ali će, vodeći računa o očuvanju ugleda institucije i najviših etičkih standarda, započeti razmatranje izmjena pravila koja regulišu ne samo to pitanje, već i dodjelu počasnih zvanja.

To je iz Univerziteta Crne Gore saopšteno za portal RTCG nakon informacije da je slovački političar Miroslav Lajčak, jedan od nosilaca počasnog zvanja, a koji se povezuje sa globalnom aferom poznatom kao "Epstajnovi fajlovi".

Svijet Putin: Odnosi Rusije i Kine su kao proljeće

Univerzitet Crne Gore odlikovao je Lajčaka 2019. godine, zbog, kako su tada objavili na svom sajtu, promovisanja vrijednosti demokratskih procesa i multikulturne tolerancije, te izuzetnog doprinosa na polju razvoja međunarodnih odnosa, prava i diplomatije, jačanja crnogorsko-slovačkih odnosa i povezivanja univerzitetskih institucija.

Prilikom uručenja počasnog doktorat Lajčak je tada rekao da je savremena Crna Gora u svijetu poznata kao uspješna zemlja, podsjeća portal.

Ovo pitanje je pokrenuto nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo milione novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku, sada pokojnom Džefriju Epstajnu.

Scena Kako je nastala gola haljina kojom je Hajdi Klum zgrozila svijet

Prema podacima sa sajta Ministarstva pravde SAD, u tim fajlovima pominju se nekadašnji šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, kao i bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanović, koji je neposredno nakon objavljivanja ove informacije demantovao bilo kakvu povezanost sa Epstajnom.