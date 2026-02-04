Hladan tuš za hiljade građana: Ostaju bez novca

Na berzi rada u Hrvatskoj trenutno je evidentirano oko 88 hiljada nezaposlenih, ali pravo na novčanu naknadu ostvaruje tek svaki treći. Iako se državne podrške često doživljavaju kao trošak, podaci pokazuju da su nezaposleni koji su uz njihovu pomoć pokrenuli vlastiti posao iznadprosječno uspješni.

Čak 89 posto osoba koje su uz podršku za samozapošljavanje započele preduzetničku aktivnost ostalo je aktivno i dvije godine kasnije, znatno više od prosječne stope opstanka preduzetnika, koja iznosi oko 70 posto.

Uprkos tim rezultatima, Hrvatski zavod za zapošljavanje u decembru 2025. ukinuo je mogućnost jednokratne isplate novčane naknade za pokretanje vlastitog posla. Odluka je posebno pogodila one koji su već otvorili obrt ili započeli postupak, računajući na važeća pravila.

Planirali samozapošljavanje

“S planiranih šest hiljada evra htio sam otvoriti obrt. Umjesto toga, ostao sam bez naknade i bez prihoda”, kaže jedan nezaposleni iz Istre, piše Poslovni. Slična iskustva imaju i drugi koji su se našli između nezaposlenosti i poslovanja koje još nije zaživjelo.

Iz HZZ-a poručuju da je odluka donesena zbog nedostatka sredstava, navodeći da su izdvajanja za naknade u 2025. porasla za gotovo 28 odsto. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da se time rizik prebacuje s države na pojedinca, iako je ukupni trošak za proračun jednak.

Prošle je godine izdato više od tri hiljade naloga za jednokratne isplate, a podaci pokazuju da je riječ o učinkovitoj mjeri. Posebno teška situacija pogodila je nekoliko stotina ljudi koji su se u trenutku ukidanja mjere već nalazili u postupku. HZZ navodi da se podrška za samozapošljavanje nastavlja te da se zahtjevi rješavaju u roku od 30 dana, uz isplatu mjesec dana nakon potpisivanja ugovora.