Čekićem pokušao ubiti muškarca, završio iza rešetaka

Izvor:

Jutarnji.hr

03.02.2026

13:16

Чекићем покушао убити мушкарца, завршио иза решетака
Foto: Pixabay

U policijskom pritvoru, uz prijavu za pokušaj ubistva i pokušaj teškog povređivanja, završio je 24-godišnjak koji je na Rabu čekićem u glavu udario 52-godišnjaka, a potom napao i 48-godišnjaka koji je pokušao da ga spriječi u napadu, saznaje se u Primorsko-goranskoj policiji.

Policija je saopštila da je završila kriminalističku istragu protiv 24-godišnjaka, koji je osumnjičen da je teška krivična djela počinio 1. februara na Rabu.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Dodik pozicionirao Srpsku koji odlučuje, Konaković BiH kao objekta o kojem drugi odlučuju

Krivično djelo ubistva u pokušaju počinio je na štetu 52-godišnjeg hrvatskog državljanina, zadavši mu udarac čekićem u predjelu glave, dok je 48-godišnjaka povrijedio nakon što mu je ovaj prišao s namjerom da spriječi dalji napad na pomenutog 52-godišnjaka, saopštila je policija.

Dodaju da je, na štetu 48-godišnjaka, zbog toga prijavljen i za krivično djelo teške tjelesne povrede u pokušaju,piše Jutarnji.hr.

