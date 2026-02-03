Tomašević: Juče nije bilo ustaškog pozdrava, kako to?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak, 3. februara, održao je konferenciju za medije dan nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

"Nakon što je Vlada preuzela organizaciju, rekao sam jučer da su sve maske pale, da se sve vidi, da Vlada i HDZ kontroliraju Tompsona. Kad Tompson pjeva na gradskom Hipodromu, onda ima ustaškog pozdrava. Kad pjeva u gradskoj Areni, ima ustaškog pozdrava. Kada pjeva na Trgu bana Ječačića, na dočeku koji organizira Vlada, nema Čavoglava ni ustaškog pozdrava. Kako to”, izjavio je je Tomašević.

Upitao je potom zašto Vlada Hrvatske Tompsonu "nije dozvolila da otpjeva tu pjesmu i uzvikne Za dom spremni, ako tu nema ništa sporno".

“Još jednom, HDZ kontroliše Tompsona, koristi ga već godinu dana za rušenje gradske vlasti pred lokalne izbore, pa nakon lokalnih izbora, pa onda instrumentalizuju sport za političke obračune, što je stvarno žalosno. I to neće stati, a mi ćemo se protiv toga boriti. Borićemo se protiv ustaških pozdrava, braniti sve ustavne vrijednosti, i nećemo se dati u tom smislu pokolebati”, poručio je Tomašević.

"Dogodio se opasan presedan"

Gradonačelnik Zagreba istakao je da se dogodio opasan presedan.

"Vlada je svjesno prekršila zakon o komunalnom gospodarstvu. Nisu dobili ni tražili dozvolu za zauzimanje javne površine. Taj Zakon je vlada svjesno prekršila, svjesno i namjerno, pa je policija izdavala naloge redarima da ne mogu obavljati svoj posao. Za to nisu imali nikakve ovlasti, ali neko im je to naredio. Na temelju čega? DP je juče rekao da treba promijeniti zakon - dakle znaju da je zakon prekršen. U tom smislu ja neću dozvoliti da se gazi po gradskim odlukama i nadležnostima Grada", naveo je Tomašević.

Doček na Trgu

Hiljade navijača dočekale su na Trgu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila bronzanu medalju. Hrvatski rukometaši su na binu stigli oko 18.40 sati. Nastupao je i Marko Perković Tompson..

Podsjetimo, Grad Zagreb je prije par dana organizovao doček, no nije pristao na to da na Trgu nastupi Tompson, nakon čega je Hrvatski rukometni savez odlučio da dočeka neće biti. Potom se uključila vlada, koja je objavila da će organizovati doček za rukometaše, te pozvala Tompsona da nastupi, prenosi Indeks.