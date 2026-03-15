Znate li šta je zapravo taj čuveni barel nafte? Mjera je to za bačvu u koju stane 159 litara crnog zlata.

Da li znate koliko se proizvoda dobije od te jedne bačve? Omjeri variraju, ali prema jednoj uopštenoj procjeni - od 159 litara nafte dobija se ukupno 170 litara raznih proizvoda.

Sirova nafta ima mnogo velikih molekula i kada ih razbijete na manje molekule, volumen se povećava.

Koji su proizvodi?

Finalni proizvodi zauzimaju više prostora od sirove nafte koja ulazi u proces obrade.

Od tih 170 litara proizvoda 73 litre otpada na benzin, dizel čini oko 40 litara, kerozin 15,5 litara, a ostatak su ukapljeni naftni plin, asflat, petrohemijska i druga ulja, koks, butan…

Većina proizvoda koristi se u raznim industrijama pa naftne prerađevine možemo naći u gumama, kozmetici, igračkama, sapunu, lećama…

(Revija HAK)